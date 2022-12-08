الخميس 08 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«الأعلى للصوفية» يعزل نائب الطريقة الرفاعية بسوهاج لخروجه عن التقاليد والأعراف

المجلس الأعلى للصوفية
المجلس الأعلى للصوفية

أعلن المجلس الأعلى للطرق الصوفية، عزل السيد منتصر عبدالعاطى أمين عبدالله نائب الطريقة الرفاعية عن مدينة سوهاج، وذلك لخروجه عن التقاليد والأعراف الصوفية، مما تسبب فى حدوث عدة مشكلات بين أتباع الطريقة الرفاعية والطرق الصوفية الأخرى، الأمر الذى استدعى قيام المجلس الأعلى بكامل أعضاءه باتخاذ قرار بعزل نائب الرفاعية. 

فى السياق ذاته، أعلنت الطريقة الرفاعية، التزامها بقرار المشيخة العامة للطرق الصوفية، حيث قرر الشيخ طارق يس الرفاعي شيخ عموم السادة الرفاعية عزل وطرد نائب الرفاعية المذكور عن مدينة سوهاج من تعداد الطريقة الرفاعية خاصة والطرق الصوفية عامة وذلك بناء على جلسة المجلس الاعلى للطرق الصوفية رقم ٢ لسنة ٢٠٢٢ وذلك لما هو منسوب اليه بعد التحقيقات التى أجريت بمعرفة المشيخة العامة للطرق الصوفية واللجنة القانونية بها. 

وطالب المجلس الأعلى للطرق الصوفية من أبناء ومريدى الصوفية فى مصر، الإلتزام بآداب وأخلاقيات التصوف الإسلامى، وعدم الشذوذ عن المنهج الدينى الصحيح وإختلاق المشكلات المختلفة التى من شإنها إحداث فتنة وفرقة بين أتباع ومريدى التصوف الإسلامى.

الأعلى الصوفية يعزل نائب الرفاعية سوهاج خروجه التقاليد

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى أى مرحلة نحن؟

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