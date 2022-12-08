ضبط 3 أطنان قمح محلي مهرب قبل بيعه بالسوق السوداء بالإسكندرية

تمكنت مديرية تموين الإسكندرية، من ضبط 3 أطنان قمح محلي داخل سيارة قبل بيعها بالسوق السوداء، يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بتشديد الرقابة على السلع التموينية الاستراتيجية.

وأشار بيان صادر عن مديرية تموين الإسكندرية اليوم، أن اللجنة المشكلة لمتابعة توريد شعير الأرز برئاسة الدكتور عبد الله عثمان وعضوية المفتشين: أحمد السيد، أحمد هيبة، أحمد حسن، مصطفى محمود ومحمود الديب، ضبطت سيارة محملة بكمية من القمح المحلى تقدر ٢٩٢٠ كجم ما يقارب من ٣ أطنان قمح محلي على الطريق إسكندرية القاهرة الصحراوي.

وأوضح البيان أن السيارة المحملة بكمية القمح تم ضبطها بمدخل أبيس بغرض الاتجار في السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة مخافة للقرارات الوزارية المنظمة في هذا الشأن بحظر نقل القمح دون تصاريح من الجهات المختصة. هذا وقد تم اتخاذ اللازم قانونيا نحو هذه المخالفة.

وكانت قد شنت إدارة تموين العامرية برئاسة حسن داود مدير الإدارة، وإشراف إبراهيم مرسال رئيس الرقابة، بحملات في نطاق الإدارة، والتي أسفرت عن ضبط سيارة لحيازتها سكر حر مجهول المصدر، ودون مستندات دالة على الحيازة معبأ بغرض بيعه، وقد تم التحفظ على 50 بالتة سكر عبوة البالتة 20 كيس بإجمالي 1000 كيس سكر حر زنة واحد كجم بإجمالي وزن واحد طن سكر.

كما تم ضبط أحد البدالين التموينيين بالعامرية لقيامه بتجميع بطاقات تموينية بهدف الاستيلاء على الدعم التموينى، وكذا قيامه بتجميع أجولة دقيق بلدى مدعم بأحد المخازن الملحقة بالمحل التمويني بغرض بيعه بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم التحفظ على: (71 بطاقة تموينية المستخدمة فقط في صرف السلع التموينية والخبز، 20 جوال دقيق بلدي مدعم يستخدم في صناعة الخبز البلدي زنة 50 كجم بإجمالي واحد طن دقيق).