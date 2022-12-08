محافظ بني سويف يتابع استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الأول

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بنى سويف، مع مسؤولي قطاع التعليم، الترتيبات النهائية التي اتخذتها المديرية استعدادًا لعقد امتحانات نهاية الفصل الأول من العام الدراسي الحالي 2022/2023 لسنوات النقل والشهادات العامة المحلية.

ومن المقرر أن يؤدي ما يزيد عن 575 ألف طالب وطالبة الامتحانات بمختلف المراحل، بواقع (232 ألف تلميذ وتلميذة بالابتدائي "من الصف الرابع إلى السادس"، و138 ألف بالصفين الأول والثاني الإعدادي، و32 ألف و360 بالصفين الأول والثانوي العام" نظامي /خدمات"، ونحو 55 ألف طالب وطالبة بالصفين الأول والثاني للتعليم الثانوي الفني"صناعي/ زراعي /تجاري"، بجانب ما يزيد عن 60 ألف طالب وطالبة بالشهادة الإعدادية) وذلك خلال شهر يناير المقبل.

ووجّه المحافظ بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وتحقيق التباعد بين الطلاب، أثناء أداء الامتحان حرصًا على صحتهم وسلامتهم، وتقليل الكثافات الطلابية داخل لجان الامتحانات، وضمانًا لحسن سير العملية الامتحانية، مع المتابعة المستمرة للمدارس للوقوف على جاهزيتها وتوفير كافة التيسيرات اللازمة والأجواء الملائمة لعقد الامتحانات بسلاسة ودون معوقات، مع التواصل المستمر بين غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة وغرفة عمليات المديرية.

وأوضح وكيل الوزارة محمد عبدالتواب، أنه تم "على مدار الأيام القليلة الماضية" عقد سلسلة من الاجتماعات بحضور الدكتور هاني رجائي وكيل المديرية، ومحمد رمضان مدير عام التعليم العام، ورؤساء لجان النظام والمراقبة والإدارة وتقدير الدرجات لمناقشة الإجراءات الإدارية والفنية والترتيبات التي اتخذتها المديرية لعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، لافتًا إلى أنه يجري حاليًا إعداد جداول الامتحانات طبقًا للخطة الزمنية، تمهيدًا لعرضها على السيد المحافظ لاعتماد مواعيد الامتحانات والجداول، مع مراعاة المناسبات سواء الأعياد الوطنية أو الدينية التي تتزامن مع أيام الامتحانات.

وأشار"عبدالتواب" إلى تكليفاته لمسؤولي لجان النظام والمراقبة بأهمية مراعاة الدقة في المرحلة الأولى من عمل اللجنة والتي تضمن استلام استمارات التقدم لأداء الامتحان والتشديد على مراجعة بيانات الطلاب بكل دقة تفادياً لوقوع أخطاء ومراعاة الدقة في توزيع رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل والمراقبين والملاحظين، مؤكدًا تضافر الجهود وتعاون كافة أطراف المنظومة وبذل المزيد من الجهد لخروج الامتحانات بالشكل المطلوب، بالإضافة الى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية متصلة بغرف فرعية بإدارات التعليم لمتابعة جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب لأداء الامتحان بسهولة ويسر إلى جانب متابعة سير الامتحانات وتذليل كافة العقبات التي تواجه العملية الامتحانية وتقديم الحلول العاجلة لأي مشكلة طارئة.

وفيما يتعلق باستعدادات امتحان الشهادة الإعدادية ، أوضح وكيل الوزارة ، أنه تم تقسيم مدارس على مستوى المحافظة إلى قطاعين :قطاع " أ "ويضم إدارات( بني سويف، ببا وأهناسيا) ومقره مدرسة الشهيد نور الدين عبد العزيز الثانوية، و قطاع "ب" ويشمل إدارات (الواسطى، ناصر، سمسطا والفشن) ومقره مدرسة جمال عبدالناصر، بإجمالي طلاب يزيد عن 60 ألف طالب وطالبة منتظم في القطاعين.

كما نوه وكيل التعليم إلى الالتزام بحزمة من الضوابط والتعليمات الخاصة بوضع أسئلة الشهادة الإعدادية، والتي تضمنت ضرورة تسليم الامتحان في حضور أعضاء اللجنة المكلفة كاملة، والالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية الواردة من المركز القومي للامتحانات والبُعد عن الأسئلة ذات الطابع السياسي والديني، مع ضرورة مراجعة المادة العلمية فنيًا والتأكد من خلوها من الأخطاء اللغوية،مع عدم الاحتفاظ بأية أصول أو أوراق خاصة بالامتحان في أي صورة بعد تسليم الامتحان إلى المطبعة وعدم الخوض في أية أحاديث تتعلق بالامتحان مع أي شخص خارج اللجنة المكلفة والحفاظ على الخصوصية وسرية الامتحان، مبينًا أن مسؤولية المطبعة تتحدد في أعمال الطباعة وجودتها فقط دون أدنى مسئولية عن المحتوى العلمي المطبوع.