سقوط مسجل خطر خلال بيعه 4 هواتف مسروقة بمدينة بدر

تمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط مسجل خطر أثناء بيعه 4 هواتف محمولة مسروقة بمدينة بدر.

أكدت معلومات وحدة مباحث قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص بعرض 4 هواتف محمولة للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية.

بالانتقال والفحص تم ضبطه، وتبين أنه مقيم بدائرة مركز شرطة الصف بمحافظة الجيزة، له معلومات جنائية وعثر بحوزته على 4 هواتف محمولة "جميعها مجهولين المصدر"- أجنة حديدية.

بمناقشته عن مصدر المضبوطات إعترف بسرقتهم من بعض المساكن الكائنة بدائرة القسم بأسلوب "كسر الباب" باستخدام الأجنة الحديدية المضبوطة بحوزته، وأن المضبوطات حيازته من متحصلات نشاطه الإجرامي، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.