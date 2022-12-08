الكابوريا بـ 130 جنيهًا.. أسعار الأسماك اليوم الخميس

شهدت أسعار الأسماك استقرارًا ملحوظًا في الأسواق، اليوم الخميس 8 ديسمبر، وجاءت الأسعار كالتالي:

- أسعار الكابوريا تتراوح بين 50 و130 جنيهًا.

- أسعار الجمبري الجامبو (2) تتراوح بين 155 و255 جنيهًا.

- أسعار الجمبري (2) مجمد تتراوح بين 90 و170 جنيهًا.

- أسعار الجمبري (3) تتراوح بين 140 و170 جنيهًا.

- أسعار المكرونة السويسى تتراوح بين 60 و75 جنيهًا.

- أسعار البرانيس الإسكندراني تتراوح بين 70 و78 جنيهًا.

- أسعار البلطي (1) تتراوح بين 40 و42 جنيهًا.

- أسعار البلطي (2) تتراوح بين 30 و35 جنيهًا.

- أسعار البلطى الأسواني تتراوح بين 35 و47 جنيهًا.

- أسعار الفيليه البلطي تتراوح بين 100 و160 جنيهًا.

- أسعار المكرونة المجمدة تتراوح بين 45 و55 جنيهًا.

- أسعار أسماك المكرونة الخليجى تتراوح بين 52 و60 جنيهًا.

- أسعار البياض الأملس تتراوح بين 60 و100 جنيه.

- أسعار القراميط تتراوح بين 20 و30 جنيهًا.

- أسعار الثعابين تتراوح بين 50 و250 جنيهًا.

- أسعار سمك موسى تتراوح بين 90 و150 جنيهًا.