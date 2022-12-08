الخميس 08 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الكابوريا بـ 130 جنيهًا.. أسعار الأسماك اليوم الخميس

الأسماك
الأسماك

شهدت أسعار الأسماك استقرارًا ملحوظًا في الأسواق، اليوم الخميس 8 ديسمبر، وجاءت الأسعار كالتالي: 

- أسعار الكابوريا تتراوح بين 50 و130 جنيهًا.

- أسعار الجمبري الجامبو (2) تتراوح بين 155 و255 جنيهًا.

- أسعار الجمبري (2) مجمد تتراوح بين 90 و170 جنيهًا.

- أسعار الجمبري (3) تتراوح بين 140 و170 جنيهًا.

 - أسعار المكرونة السويسى تتراوح بين 60 و75 جنيهًا.

- أسعار البرانيس الإسكندراني تتراوح بين 70 و78 جنيهًا.

- أسعار البلطي (1) تتراوح بين 40 و42 جنيهًا.

- أسعار البلطي (2) تتراوح بين 30 و35 جنيهًا.

 - أسعار البلطى الأسواني تتراوح بين 35 و47 جنيهًا.

 - أسعار الفيليه البلطي تتراوح بين 100 و160 جنيهًا.

 - أسعار المكرونة المجمدة تتراوح بين 45 و55 جنيهًا.

- أسعار أسماك المكرونة الخليجى تتراوح بين 52 و60 جنيهًا.

- أسعار البياض الأملس تتراوح بين 60 و100 جنيه.

- أسعار القراميط تتراوح بين 20 و30 جنيهًا.

- أسعار الثعابين تتراوح بين 50 و250 جنيهًا.

- أسعار سمك موسى تتراوح بين 90 و150 جنيهًا.

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