الخميس 08 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة الإدارية تخصص أرقامًا للإبلاغ عن المخالفات المالية

جريدة الدستور

خصصت هيئة النيابة الإدارية أرقامًا تؤكد على آليات التواصل المختلفة التي توفرها للمواطن، وسبل الإبلاغ عن المخالفات المالية والإدارية على النحو التالى:

• الخط الساخن للنيابة الإدارية 16117.
• البريد الإلكتروني لتلقي الشكاوى. 
[email protected] 
• عبر تطبيق (Whatsapp) ٠١٠٥٠٦٠١٨٨٨
• عبر تطبيق "دليل النيابة الإدارية" الذي يمكن تحميله من متجر (Google play) لمستخدمي أجهزة تدعم نظام تشغيل (Android)

يأتي ذلك ضمن فعاليات اليوم العالمي لمكافحة الفساد، والذي خصصت له الجمعية العامة للأمم المتحدة التاسع من ديسمبر من كل عام، وفي ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي دخلت حيز النفاذ منذ عام 2003، وقامت جمهورية مصر العربية بالتوقيع والتصديق عليها 2005، ومنذ ذلك الحين تحرص الدولة المصرية على تعزيز جهودها لمكافحة الفساد كإحدى ركائز تعزيز سيادة القانون ودعم التنمية المستدامة.


وتعد النيابة الإدارية- كهيئة قضائية- جزء من نسيج الدولة المصرية ومؤسساتها.
 

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد اتفاقية الأمم المتحدة التنمية المستدامة اليوم العالمي لمكافحة الفساد النيابة الإدارية

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