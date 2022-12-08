الخميس 08 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

التحفظ على طن سكر حر قبل بيعه في السوق السوداء بالإسكندرية

ارشيفيه
ارشيفيه

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ على طن سكر حر قبل بيعه بالسوق السوداء أثناء نقله على سيارة، وحجز السائق على ذمة التحقيقات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقي اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بالقبض على قائد سيارة أثناء سيره بالطريق العام وحيازته كمية من السلع الغذائية مجهولة المصدر وعبارة عن سكر حر قبل بيعها في السوق السوداء.

وبتفتيش السيارة تبين أنها محملة بـ 50 بالتة سكر عبوة البالتة 20 كيس بإجمالى 1000 كيس سكر حر زنة واحد كجم باجمالى وزن واحد طن سكر، بغرض البيع في السوق السوداء، والتربح.

وبمواجهته، أقرَّ بتجميعها دون وجه حق للإتجار بها بالسوق السوداء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

إتخاذ الإجراءات القانونية إسكندرية التموين والتجارة الداخلية السوق السوداء السلع الغذائية

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