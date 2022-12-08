الخميس 08 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الإسماعيلى ضيفا على سيراميكا كليوباترا فى مباراة الخروج من النفق المظلم

سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا خسر أخر مبارياته أمام المقاولون

يحل الإسماعيلي ضيفا على فريق سيراميكا كليوباترا، في السابعة مساء اليوم الخميس، باستاد القاهرة في ختام مباريات الأسبوع السادس للدوري الممتاز.

 

سيراميكا كليوباترا بقيادة أحمد سامي يحتل المركز الرابع عشر برصيد ثلاث نقاط من 4 مباريات وله مباراة مؤجلة مع حرس الحدود من الأسبوع الرابع وبعد الفوز في المباراة الأولى على المصري بثلاثية نظيفة نال الفريق ثلاث هزائم متتالية أمام الزمالك والبنك الأهلي والمقاولون وبالتالي النتائج ليست على مستوى الطموحات خاصة أن الفر يق تم تدعيمه بعدد كبير من النجوم.

 

الهزيمة أمام الزمالك والبنك الأهلي جعلتا أحمد سامي يقوم بإجراء تغغيرات في تشكيل الفريق أمام المقاولون دون جدوي وبعد الهزيمة سيواصل أحمد سامي هذه التغييرات في مباراة اليوم على أمل العودة للانتصارات من جديد.

 

في المقابل يحتل الإسماعيلي بقيادة الإسباني خوان كارلوس جاريدو المركز السابع عشر برصيد نقطة واحدة من التعادل مع فاركو والهزيمة أمام الأهلي وغزل المحلة وسموحة وله مباراة مؤجلة مع فيوتشر من الأسبوع الثالث وبالتالي معاناة الموسم الماضي مازالت مستمرة وستكون مهمة الفريق صعبة أمام سيراميكا الذي يعاني أيضا من سوء النائج.

 

الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني للإسماعيلي 22 اختار لاعبا في قائمة المباراة وهم : أحمد عادل عبد المنعم ومحمد كوكو وباهر المحمدي ومحمد هاشم ومحمد دسوقي وعصام صبحي  ومحمد نصر وأحمد محسن  وإياد العسقلاني وعمر طارق الوحش ومحمد بيومي وعماد حمدي وصالح جمعة ومصطفى فارس ومحمد بن خماسة وعمر الساعي ومحمد الشامي وعبد الرحمن مجدي وباسم مرسي وخالد النبريص وفراس شواط وياو أنور.

 

وشهدت القائمة غياب أحمد مدبولي وحمدي النقاز وكريم عرفات للإصابة ومحمود الشبراوي للإصابة بنزلة برد.

 

يدير المباراة محمود البنا ويساعده أحمد لطفي وحسن الدرندلي ومعهم محمود الدسوقي حكما رابعا وحسام عزب حكم فيديو ومصطفى عطية مساعد حكم فيديو.

الدوري المصري الممتاز الاسماعيلى سيراميكا كليوباترا أحمد سامي الإسباني خوان كارلوس جاريدو

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