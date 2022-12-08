إنبى يواجه حرس الحدود بحثا عن الفوز الثانى فى الدورى

يحل حرس الحدود ضيفا على فريق انبي في الثالثة إلا ربع عصر اليوم بملعب بتروسبورت في الأسبوع السادس للدوري الممتاز.

إنبي بقيادة أحمد كشري يحتل المركز الثاني عشر برصيد 5 نقاط من الفوز على البنك الأهلي 3-2 والتعادل مع بيراميدز والزمالك بنتيجة واحدة 1-1 والهزيمة أمام طلائع الجيش 1-2 والمصري بهدفين نظيفين وسجل 6 أهداف ودخل مرماه 8 أهداف ويخوض الفريق المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما حقق فوزه الأول في الجولة الماضية على البنك الأهلي ويسعى لمواصلة انتصاراته والتقدم خطوة للأمام في جدول الدوري .

أحمد كشري ركز خلال التدريبات على تطوير الأداء الهجومي للفريق ومعالجة الأخطاء الدفاعية التي حدثت في مباراة البنك الأهلي وطالب لاعبيه بالفوز للحصول عل دفعة معنوية في المباريات المقبلة وحذرهم من الاستهانة بوجود حس الحدود في المركز الأخير وأكد لهم أنه سيقاتل لتحقيق نتيجة إيجابية .

في المقابل يحتل حرس الحدود بقيادة أحمد أيوب المركز برصيد نقطة واحدة من التعادل مع سموحة بدون أهداف والهزيمة أمام فيوتشر بهدفين نظيفين وفاركو وبيراميدز بنتيجة واحدة صفر – 1 وله مباراة مؤجلة مع سيراميكا كليوباترا من الأسبوع الرابع وهو الفريق الوحيد في الدوري الذي لم يسجل أى هدف ودخل مرماه 4 أهداف وحتى الان لم يجد الجهاز الفني حلا لمشكلة العقم التهديفي لأنه بدون تسجيل الأهداف لن يستطيع الفريق تحقيق الإنتصارات لذلك كان التركيز خلال التدريبات على وجود حلول لهذه المشكلة وحتى الان لم يستفد الفريق من لاعبيه الأجانب نظرا لصغر سنهم إضافة للمستوى السيىء الذي ظهر به عمر بسام رأس الحربة .

يدير المباراة محمود ناصف ويساعده عمران فريج ومحمود دين ومعهم إبراهيم محجوب حكما رابعا ومصطفى عثمان حكم فيديو وشهاب راشد مساعد حكم فيديو .