الأربعاء 07 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

البنك الدولى يعقد المنتدى الثانى حول منع العنف ضد النساء

البنك الدولي
البنك الدولي

يعقد البنك الدولي غدًا الخميس المنتدى الثاني حول منع العنف ضد النساء والفتيات من خلال التعليم، حيث أوضح البنك الدولي، أن العنف ضد النساء والفتيات وباء عالمي.

أضاف البنك الدولي، أنه في جميع أنحاء العالم تتزوج فتاة واحدة من كل خمس فتيات قبل بلوغ سن الثامنة عشرة، وتعرضت واحدة من كل ثلاث نساء للعنف الجسدي أو الجنسي في حياتهن.

وأدت عمليات الإغلاق نتيجة جائحة فيروس كورونا إلى تفاقم هذه الأزمة العالمية، حيث يتم تقديم معظم برامج الوقاية من العنف ضد النساء والفتيات من خلال حملات تعبئة شعبية كثيفة الاستخدام للموارد.

وتؤدي هذه الحملات إلى نتائج مختلطة في أفضل الأحوال، وغالبًا ما يكون توسيع نطاق تنفيذها باهظ التكلفة في الأماكن منخفضة الموارد.

وأشار البنك إلى أنه بعد المنتدى الأول في يوليو 2022 حول الشراكات المبتكرة بين قطاعي الترفيه والتنمية، عقدت جمعية الصحافة الأجنبية في هوليوود (HFPA) وبرنامج تغيير السلوك السرد DIME التابع للبنك الدولي منتدى ثانيًا لزيادة الوعي حول فعالية التعليم الترفيهي لمحاربة العنف ضد النساء والفتيات.

ومن المقرر أن يناقش هذا المنتدى خمس تجارب عشوائية للتحكم في الهند والمكسيك وأوغندا ونيجيريا (شمال وجنوب)، والتي توضح أن التعليم الترفيهي المقدم من خلال التلفزيون أو الأفلام أو الراديو أو وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن يكون أداة فعالة من حيث التكلفة لإعادة تشكيل المعايير الإنسانية ومنعها العنف ضد النساء والفتيات في البلدان النامية.

البنك الدولي المنتدى الثاني النساء العنف العالم جائحة فيروس كورونا الشراكات

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