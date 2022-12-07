الخميس 08 ديسمبر 2022
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سياسي

«التعليم العالي»: تشكيل لجنة بشأن مشاركة «المهندسين» في إجراء اختبار اختياري لمزاولة المهنة

الدكتور محمد أيمن
الدكتور محمد أيمن عاشور

أصدر الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارا بتشكيل  لجنة تختص بدراسة المقترح الذي تقدم به المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، بشأن رغبة نقابة المهندسين في التعاون والمشاركة مع وزارة التعليم العالي في إجراء اختبار اختياري لمن يرغب من المهندسين في أساسيات التخصص الهندسي، لتمكين المهندس من حيازة الصلاحيات المطلوبة لمزاولة المهنة، رغبة في تطوير منظومة ممارسة ومزاولة مهنة الهندسة في مصر، في أولى خطوات إصلاح منظومة التعليم الهندسي.

وجاء نص القرار وزاري رقم -4682 - بتاريخ 21/11/2022، بتكشيل لجنة تختص بدراسة المقترح المقدم من نقيب المهندسين، وعرض البدائل بذات الصلة، وعرض تقرير بنتائجها، وسيتم دعوة اللجنة للانعقاد في أقرب وقت ممكن، بحضور نقيب المهندسين طارق النبراوي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي أيمن عاشور.

يذكر أن  النبراوي قد خاطب وزارة التعليم العالي في الأول من نوفمبر 2022، مطالبا بتعاون النقابة مع الوزارة في إجراء اختبار اختياري لمن يرغب من المهندسين، حيث اقترح تشكيل لجنة مشتركة، لما سيمثله تفعيل ذلك من تنظيم لمهنة الهندسة ورفع مستواها.

التعليم العالي والبحث العلمي الضرائب المستحقة المهندس طارق النبراوي مزاولة مهنة وزير التعليم العالي والبحث العلمي

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