الأربعاء 07 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

السياحة تعقد امتحانًا للمتقدمين لمزاولة مهنة الإرشاد السياحي غدًا

الاختبارات
الاختبارات

تعقد وزارة السياحة والآثار، غدًا الخميس الموافق 8 ديسمبر الجاري، امتحانًا للمتقدمين لمزاولة مهنة الإرشاد السياحي، الذين يجيدون بعض اللغات النادرة، والتي لا يتوافر عدد كاف من مرشديها لتغطية احتياجات السوق السياحي المصري، وبما يتماشى مع استراتيجية الوزارة نحو استقطاب أسواق سياحية جديدة بجانب الأسواق التقليدية.

 

ويعقد الامتحان برئاسة سامية سامي، رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة، كما يشارك بلجنة الامتحان الدكتور علي عمر نائب رئيس جامعة حلوان الأسبق، والدكتور حازم عطية عميد كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان الأسبق ومحافظ الفيوم الأسبق، بالإضافة إلى نخبة من كبار الأساتذة المتخصصين في اللغات الأجنبية والآثار والإرشاد السياحي ببعض الجامعات المصرية، كما تم الاستعانة بمتخصصين من بعض السفارات الأجنبية للغات التي لا يتوافر أساتذة متخصصون فيها.  

ومن جانبها، أشارت سامية سامي إلى أنه قد تقدم للامتحان 98 شخصًا ممن يجيدون عددًا من اللغات النادرة من بينها اللغات الكورية، المجرية، الصربية، التشيكية، الهولندية، الإندونيسية، الفنلندية، وأن الامتحان يتضمن تقييم اللغة الأجنبية وكافة فروع التاريخ والآثار الفرعوني واليوناني والروماني والقبطي والإسلامي.

 

وأوضحت أنه تقرر عقد الامتحان هذا العام، لأول مرة، على مرحلتين للتيسير على الراغبين في مزاولة مهنة الإرشاد السياحي، ومن المقرر عقد امتحان آخر خلال شهر أبريل المقبل للعمل على زيادة عدد مرشدي اللغات النادرة.

 

وأضافت أن الوزارة تولى اهتمامًا كبيرًا بالمرشدين السياحيين باعتبارهم أحد أهم العناصر البشرية العاملة في القطاع السياحي، والتي لها بالغ الأثر على التجربة السياحية بالمقصد السياحي المصري، وتؤثر على رواج الحركة السياحية لمصر، حيث يعتبرون بمثابة سفراء لمصر، وخاصة في ظل قدرتهم على إبراز المقومات المختلفة التي يتميز بها المقصد السياحي المصرى وتسليط الضوء على الحضارة والتاريخ المصرى العريق.

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وزارة السياحة والآثار امتحان للإرشاد السياحي مهنة الإرشاد السياحي الارشاد السياحي التجربة السياحية

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