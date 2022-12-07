الأربعاء 07 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بـ57 صوتًا.. قطر تفوز باستضافة بطولة العالم لكرة الطاولة 2025

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلن الاتحاد الدولي لتنس الطاولة رسميًا، اليوم الأربعاء، عن فوز قطر بشرف استضافة النسخة الـ59 من بطولة العالم للعبة عام 2025، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد، التي أقيمت بالعاصمة الأردنية عمان على مدى ثلاثة أيام بحضور الاتحادات الأعضاء وعددها 227 عضوًا.

 

وهذه هي المرة الثانية التي تفوز بها قطر باستضافة بطولة العالم لكرة الطاولة بعد نسخة عام 2004، التي حققت نجاحات كبيرة للغاية من الناحيتين الفنية والتنظيمية.

 

وجاء فوز قطر خلال تصويت الاتحادات الأعضاء على اختيار المدينة المستضيفة على هامش اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للعبة، حيث حصلت الدوحة على 57 صوتًا مقابل 39 لمدينة أليكانتي الإسبانية المرشحة الأخرى لتفوز بفارق كبير.

 

ويأتي اختيار قطر لاستضافة أكبر حدث عالمي في تنس الطاولة بعد ان أثبتت مؤخرًا نفسها كموقع رئيسي ومنصة انطلاق لعصر جديد في هذه اللعبة، وذلك بعد استضافتها لأبرز البطولات الدولية والعالمية للعبة والتي حققت نجاحًا باهرًا.

 

وعلى مدار تاريخ بطولات العالم لم تقم أي دولة عربية باستضافة البطولة سوى مصر قبل 83 سنة وبالتحديد في عام 1939، وكانت المرة الثانية في قطر.

 

وستكون هذه النسخة من بطولة العالم لتنس الطاولة استثنائية كونها البطولة الأخيرة قبل الاحتفالية الضخمة التي سينظمها الاتحاد الدولي للعبة في عام 2026، بالعاصمة البريطانية لندن احتفالًا بمرور 100 سنة على تأسيسه.

 

يذكر أن آخر نهائيات لبطولة العالم لتنس الطاولة أقيمت في هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية عام 2021 وتم بثها في أكثر من 200 منطقة لأكثر من 500 مليون مشاهد . 

الاتحاد الدولي لتنس الطاولة فوز قطر بطولة العالم لكرة الطاولة 2025 المرة الثانية

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