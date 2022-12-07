واشنطن تمنع منح تأشيراتها لسياسيين السودانيين المعرقلين للاتفاق الإطاري

قالت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، إنها ستمنع منح تأشيرات دخول لأي مسؤولين سودانيين حاليين أو سابقين يعرقلون الانتقال إلى الديمقراطية، على أمل تعزيز الاتفاق الإطاري بين الجيش والمدنيين.

وأعرب وزير الخارجية أنطوني بلينكين عن دعم الولايات المتحدة للاتفاق الأولي الذي أُعلن يوم الإثنين ، والذي يرى بعض المحتجين المؤيدين للديمقراطية أنه قاصر في التفاصيل والجداول الزمنية، بحسب فرانس برس.

وقال بلينكين في بيان "إدراكا لهشاشة التحولات الديمقراطية، ستحاسب الولايات المتحدة المخربين - سواء كانوا فاعلين عسكريين أو سياسيين - الذين يحاولون تقويض أو تأخير التقدم الديمقراطي".

سيسري الحظر أيضًا على أفراد الأسرة المباشرين لأي مسؤول حالي أو سابق مستهدف، ولكن لم تذكر وزارة الخارجية من سيتأثر.



تابع: "في الوقت نفسه، نحث ممثلي القادة المدنيين في السودان على التفاوض بحسن نية ووضع المصلحة الوطنية في المقام الأول".

وكان أُطيح بالرئيس السابق عمر البشير في أبريل 2019 بعد احتجاجات حاشدة قادها الشباب ، لكن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ، في أكتوبر من العام الماضي.