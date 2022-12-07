«حياة كريمة» تُعيد الحياة لأهالي قرية «العصارة» بأسيوط

نفذت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» مشروعات كبيرة داخل قرى محافظة أسيوط، وعبّر الأهالى عن سعادتهم بتلك المشروعات التي وفرت لهم كل الخدمات التى يحتاجون إليها، بداية من إعادة ترميم وبناء المنازل، ومد وتحديث شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحى، وإعادة هيكلة البنية الأساسية فى كل قرية، من مدارس ووحدات صحية وطرق.

وتحدث الأهالي عن هذه المشروعات والتطوير الذين شاهدوه فى قراهم بفضل «حياة كريمة»، وأثر ذلك على حياتهم اليومية .

أصبحنا نسكن فى منازل بدلًا من العشش

فى ذلك السياق كشف أحمد غباشى، أحد سكان قرية «العصارة» التابعة لمركز الفتح، عن أن مبادرة «حياة كريمة» أنقذتهم من العيش فى منازل قديمة متهالكة تشبه «العشش»، وذلك بإعادة بناء وترميم هذه المنازل وجعلها «آدمية».

وقال «غباشى»: «المنازل داخل قريتنا مبنية منذ ٢٠ عامًا من الطين والخوص، وتتكون من غرفة واحدة ودورة مياه، وبعد مرور كل تلك السنوات أصبحت متهالكة وتشبه العشش ولا تصلح للعيش بداخلها».

وأضاف: «أهالى القرية طالما حلموا بمنازل جديدة تحميهم من برودة الشتاء وحرارة الصيف، يعيشون داخلها دون قلق من تساقط الجدران أو الأسقف عليهم، وكان امتلاكهم منازل جديدة حلمًا كبيرًا، لكنه صعب المنال بسبب ضيق الحال».

وواصل: «هذا الحلم حققته المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، بإعادة بناء وترميم أكثر من ٢٥٠ منزلًا، وإمدادها بالمياه والكهرباء والصرف الصحى، إلى جانب تجهيزها بالأثاث والأجهزة الكهربائية، فضلًا عن تخصيص منطقة فى منتصف كل منطقة؛ لتكون حديقة عامة يلعب فيها الأطفال».

واختتم بالقول إن جميع أهالى قرية «العصارة» تبدلت أحوالهم، فبعد أن كانوا يعيشون فى «عشش» متهالكة أصبحوا يمتلكون المنازل المكتملة من كل شىء، موجهًا الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى على اهتمامه بالفقراء وتوفير جميع الخدمات اللازمة لهم حتى يعيشوا حياة كريمة.