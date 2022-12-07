«مدبولى»: بدون مشروعات البنية الأساسية لن تأتى استثمارات إلى مصر

قال المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر شهدت الفترة الأخيرة توقيع اتفاقيات لتنفيذ عدد كبير من المشروعات في مجال الهيدروجين الأخضر.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: "احتفلنا مع وزير الاتصالات بتوقيع عقود مع 29 شركة عالمية ومحلية في مجال تكنولوجيا المعلومات من شأنها توفير 34 ألف فرصة عمل".

وتابع: "هدفنا زيادة الاستثمارات بصورة كبيرة، وأن مصر تكون جاذبة للاستثمارات، لكن لازم نعرف إن محدش كان هيجيلنا بدون بنية أساسية، وبدون كهرباء وطرق ومياه وغاز"، مضيفًا: "بدون مشروعات البنية الأساسية محدش هيجي يستثمر عندنا".