مدبولى: تعافٍ ملحوظ فى أداء البورصة مقارنة بالفترة السابقة

قال المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك تحسنا كبيرا في أداء البورصة، والأداء إيجابي مقارنة بالفترة السابقة بعد القرارات التنظيمية التي تم اتخاذها، وهناك تنسيق كامل حتى يحدث تعاف للسوق، وبالفعل هناك تحسن كبير.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي لمجلس الوزراء: "الدولة أعلنت خطة للاستفادة من أصولها وشغالين عليها وهتكون عبارة عن طروحات أو مجموعة من المشروعات بندخل فيها مع القطاع الخاص، وده بيحصل عشان نرفع من كفاءة الاستفادة من أصولنا ونوفر عملة أجنبية".