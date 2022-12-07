انطلاق فعاليات اليوم الأول للملتقى الرابع للمنسقيين الإعلاميين بشرم الشيخ

انطلقت فعاليات الملتقى الرابع للمنسقين الإعلاميين ومسؤولي الربط الإلكتروني والتحول الرقمى بالمحافظات والمقام بالمدينة الشبابية بشرم الشيخ ويستمر حتى 13 ديسمبر الحالي برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

وشهد اليوم الأول للملتقى رؤية موسعة حول تحقيق التواصل المعلوماتي وكذلك الإعلان عن عودة نادى القيادات النسائية.

واستضاف اليوم الأول للملتقى الذي تنظمه وحدة المنسقين الإعلاميين برئاسة الدكتور محمد فوزي، المتحدث الرسمى ورئيس وحده المنسقين الإعلاميين ومسئولى الربط الإلكتروني والتحول الرقمى، أحمد عفيفي، رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات، و إيمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، لصقل مهارات المنسقين وتحقيق التواصل المعلوماتي والبناء بين الإدارات المركزية بوزارة الشباب والرياضة بين المنسقين الإعلاميين بالمحافظات.

واستعرض أحمد عفيفي، رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات في وزارة الشباب، دور مراكز الشباب في تطوير الخدمات المقدمه للنشء والشباب على مستوى مراكز شباب الجمهورية وما شملته المراكز من تطوير في النواحي الإنشائية والخدمات والأنشطة المقدمة، وتحقيق مفهوم مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية لا تقتصر فقط على تقديم الخدمات الرياضية بل تشمل الخدمات الثقافية والفنية والتنموية والتوعوية وتسعى لاكتشاف العديد من المواهب للنشء والشباب في مختلف المجالات.

وأوضح عفيفي أن دوري مراكز الشباب واحد من أهم مشروعات الوزارة، وقد أصبح يسهم بشكل كبير في اكتشاف المواهب الرياضية في كرة القدم، لافتا إلى أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة يتابع بصورة دائمة كل ما يتعلق بأنشطة مراكز الشباب على مستوى الجمهورية.

في سياق متصل، عرضت إيمان عبد الجابر، رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة، دور برلمان الشباب في التثقيف السياسي للشباب، ونماذج محاكاة مجلسي النواب والشيوخ، وما تقدمه من تدريب للشباب وتأهيل لخوض الانتخابات البرلمانية الحقيقية، كما تناولت أهمية الدور الاعلامي ومشاركة وحدة المنسقين الإعلامين ومسؤلي الربط الإلكتروني على مستوى المحافظات، لما للاعلام من دور كبير وبارز في جذب الشباب للمشاركة في الانشطة والفاعليات التي تقدمها الوزارة.

كما أكدت أهمية التواصل بين الشباب والواقع الذى يتواجدون به من خلال معرفة المشاكل والسلبيات بكل محافظة فى الصحة والتعليم والتموين والزراعة والشباب والرياضة ونقل هذه السلبيات للقيادات المسئوله لإيجاد الحلول المناسبة لها بما يدل على الممارسة السياسية على أرض الواقع ويحدث مصداقية بين الشباب والمجتمع.

وأشارت إلى أهمية دور المنسقين الإعلاميين ومسئولى الربط الإلكتروني في توطين هذه الرؤية ونظرة الشباب بالنسبة للبرامح والأنشطة التي تقدمها الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، وتسليط الضوء على المشاركه الفعاله للشباب فى برلمان الطلائع والشباب على مستوى الجمهورية.

وأعلنت إيمان عبد الجابر عودة نادى القيادات النسائية، الذى كان توقف منذ فترة، موضحة أن الفترة المقبلة سوف تشهد تطورات كبيرة وأنشطة متميزة على مستوى برامج دعم المرأة.

وأوضحت عبد الجابر أن الهدف من الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، هو العمل على زيادة العضويه فى مراكز الشباب، وذلك من خلال مشاركة الشباب فى البرلمان والمشاركة في نماذج محاكاة انتخابات مجلس النواب والشيوخ، لا بد أن تكون عضوا بالجمعية العمومية بمركز الشباب، لكى تكون هناك مرجعية للتواصل من خلالها مع الشباب، معلنة أن عضويه برلمان الطلائع وصلت إلى 24 ألف عضو، كذلك برلمان الشباب وصل عدد العضوية إلى 30 ألف عضو.

وفي نهاية حديثها، أشادت بالدور الذي يقوم به المنسقين الإعلاميين ومسئولى الربط الإلكتروني، بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات الدكتور محمد فوزى المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة ورئيس وحدة المنسقين الإعلاميين.

واختتمت فاعليات اليوم بعرض تقديمي لما تحقق من انجاز بمختلف المحافظات على مدار عام من عمل وحده المنسقين الإعلاميين يقدمه المركز الإعلامي بالمحافظات، وتقييم ما تقدمه التجربة من خلال التعلم الذاتي للمنسقين وتبادل الخبرات.