الأربعاء 07 ديسمبر 2022
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الكرازة

البابا: الأنبا صليب نائبًا بابويًا لإيبارشية المنصورة لحين اختيار خلفًا للأنبا داود

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

أعلن قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، أن الأنبا صليب أسقف ميت غمر نائبًا بابويًا لإيبارشية المنصورة لحين اختيار أسقفًا جديدًا خلفًا الأنبا داود أسقف المنصورة الراحل.

جاء ذلك خلال كلمته في صلاة جنازة الأنبا داود بكاتدرائية السيدة العذراء مريم والملاك ميخائيل.

وقال البابا تواضروس الثاني في كلمته في صلوات الجنازة، إن الأنبا داود كان إنسان فاضل وتميز بصفات عديدة منها الهدوء في كل الموضوعات بالإضافة إلى هدوءه في حضوره في المجمع المقدس، ولجان المجمع المقدس، والخدمة المتنوعة، مضيفًا: كما أنه إنسان راض لم يتذمر أبدًا طيله حياته بالإضافة إلى أنه إنسان صابر ومحتمل لصليب المرض، قضي نصف حياة راهبا منها 20 عامًا كاسقف لإيبارشية المنصورة، والذي خدمها بكل أمانة.

وكان قد شهدت إيبارشية المنصورة، اليوم، إتمام صلوات جنازة الأنبا داود، أسقف إيبارشية المنصورة، للأقباط الأرثوذكس،  إذ ترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأربعاء، صلاة جنازة الأنبا داود، أسقف المنصورة، وذلك بكاتدرائية السيدة العذراء مريم والملاك ميخائيل بالمنصورة.

وخلال ترؤسه صلوات الجنازة اكتست ملامح قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بعلامات الحزن والأسى.

وشارك البابا في إتمام صلوات الجنازة الأنبا صليب، أسقف ميت غمر، والأنبا بولا، مطران طنطا، والأنبا دانيال، مطران المعادي، وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا مكاريوس، أسقف المنيا، والأنبا يوحنا أسقف شمال الجيزة إلى جانب لفيف من أساقفة الكنيسة الأرثوذكسية.

وقبل إتمام صلوات الجنازة أقيمت صلوات القداس الإلهي بحضور الجثمان في كنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل بالمنصورة.

وتوافد أقباط إيبارشية المنصورة، اليوم وأمس، على كاتدرائية السيدة العذراء والملاك ميخائيل بالمنصورة، وذلك لإلقاء نظرة الوداع على جثمان الأنبا داود، أسقف إيبارشية المنصورة، وذلك بعد إعلان رحيله في ساعات مبكرة من صباح أمس.

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