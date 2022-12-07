إحباط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية بجمارك السلوم

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك السلوم برئاسة خالد الشبريسي، بالتنسيق مع إدارة الصادر ومكافحة التهريب والأمن الجمركي بجمرك السلوم ومباحث منفذ السلوم البري من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 والقانون رقم 151 لسنة 2019 بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية.

وبناءً على المذكرة المقدمة من محمد منصور، مأمور حركة الصادر والإخباريات المقدمة من محمد بدر الصباح، مفتش مكافحة التهريب، ومحمد حنفي، رئيس قسم الأمن، والرائد شريف سليمان، بإدارة البحث الجنائي مفادها اعتزام شركة (ا . ل) تصدير أصناف مخالفة ضمن مشمول البيان الجمركي رقم 13044 لسنة 2022 صادر السلوم المحمل على السيارة رقم 30763 جماهيرية.

وبالعرض على محمد إبراهيم، مدير جمرك السلوم، قام بتشكيل لجنة برئاسة علاء عنتر، مدير حركة الصادر وعضوية أحمد مختار، مدير الحركة ومحمد منصور وعلي الغنام وأحمد أيوب مأمورى الحركة ومحمد بدر مفتش مكافحة تهريب بحضور إسلام محمدي مأمور التعريفة وسعيد عبد النبي عنب مدير إدارة التعريفة وسعد محمد حمودة رئيس قسم الإجراءات ومقدمي الإخبارية لمعاينة وكشف السيارة فتبين وجود كمية من الأدوية مخبأة داخل المشمول.

وبلغت القيمة للمضبوطات 212 ألف و128 جنيهًا، وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 391 ألف 568 جنيهًا.

وقرر خالد الشبريسي، مدير عام جمرك السلوم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر محضر ضبط جمركي برقم 161 لسنة 2022 وحرره عيد زهران الشئون القانونية.

وقامت الشركة المصدرة بطلب التصالح مع الجمارك وسداد التعويضات الجمركية المستحقة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، والدكتورة حنان شوقي، رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الغربية، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.