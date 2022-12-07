انطلاق اجتماع مراجعة توصيات اتفاق التعاون الإقليمي في العلوم والتكنولوجيا النووية

انطلاق الاجتماع الوزاري للدول الأفريقية المشاركة في اتفاقية الأفرا لتطوير وتطبيق التكنولوجيا النووية من أجل السلام، بحضور دكتور احمد محمد مهينة وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة نائبا عن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، وبحضور أربعة وزراء أفارقة والسفراء الأفارقة المعتمدين بمصر.

وحضور الوفود الرسمية الإفريقية المشاركة والمنسقين الوطنيين ومدير و مسئولي التعاون الفني لقطاع أفريقيا بالوكالة الدولية للطاقة الذرية ورئيس منظمة الأفرا و بعض ممثلي المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة في أفريقيا والشركاء الآخرين.

وستشمل الاجتماعات مناقشة التوصيات والقضايا المهمة لأهداف التنمية المشتركة، وكذلك عرض التقدم المحرز والنتائج التي تم تحقيقها فيما يتعلق بتنفيذ خطة العمل المستقبلية للأفرا.

وتأتي هذه الاجتماعات بعد ١٥ عاما من إعلان اسوان في ٢٠٠٧، وكذلك لمواجهة التحديات التي تواجه دول القارة الإفريقية وأن تسهم برامجها في تطوير حقيقي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية لدول القارة الأفريقية خاصة باستخدام العلوم النووية في مجالات الصحة والزراعة والطعام وكذلك توليد الطاقة الكهربائية هذا بالإضافة إلى البحث والتطوير.

وقال الدكتور عمرو الحاج، رئيس هيئة الطاقة الذرية والمنسق الوطني، إن المناقشات تستمر اليوم وغدا لإعلان الخطة الاستراتيجية المستقبلية للافرا من القاهرة غدًا، شاملة خطة العمل المستقبلية الرئيسية لتعزيز الاستخدام السلمي للعلوم والتكنولوجيا النووية.

تجري الاجتماعات بمشاركة وزارء الطاقة المعنيين عن الأنشطة النووية من دول ليوستو ، بتسوانا، السودان ، زيمبابوي بالإضافة إلى السفراء الأفارقة المعتمدين بمصر وكبار المسئولين من الدول الأفريقية المشاركة.