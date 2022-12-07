وزير الخارجية: التعاون بين مصر والعراق والأردن نموذج للعمل العربى المشترك

قال وزير الخارجية، سامح شكري، إن مصر والأردن والعراق تعمل على توطيد العلاقات والتعاون فيما بينها، والاستمرار في العمل على التنسيق الوثيق في العديد من الملفات.

وأكد شكري، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيريه الأردني والعراقي، منذ قليل: "نهنئ على ما توصلت إليه العملية السياسية، وما سوف ينتج عنها من وحدة الأراضي العراقية واستمرارها كمكون عربي رئيسي".

التعاون في ظل التحديات الاقتصادية وأمن الغذاء والطاقة

وشدد على أن الاجتماع مع نظيريه العراقي والأردني تناول مجالات التعاون، ومواضع التنفيذ، موضحًا أنها ستكون هناك اجتماعات أخرى، خاصة بين الوزراء المعنيين بملفات ذلك التعاون الثلاثي، لاسترجاع الخطوات التي تم تنفيذها، وما نحتاجه للدفع قدمًا واستشراف مجالات التعاون الأخرى.

وأضاف وزير الخارجية، أن المرحلة الحالية تواجه تحديات عديدة مرتبطة بالمناخ الجيوسياسي القائم، والتحديات الاقتصادية المترتبة بالأزمة الأوكرانية وأزمة الغذاء والطاقة، مشيرًا إلى أن ذلك من شأنه تعزيز المزيد من التعاون لمواجهة التحديات والتضامن والعمل المشترك لزيادة قدرات الدول الثلاث على ذلك.

وتابع: "نستمر في اتصالاتنا على أن يكون في هذا الإطار نموذجًا لزيادة العمل العربي المشترك بصفة عامة، ويكون هدفه تحقيق المصلحة العامة، وتوسيع العمل والتفاعل مع باقية الأطراف على مستوى الدول العربية والمستوى الإقليمي، ونأمل أن يكون التعاون نتيجته مباشرة على مواطنينا".

وشارك وزير الخارجية في الاجتماع الوزاري لآلية التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق على مستوى وزراء خارجية الدول الثلاث، والذي عقد في العاصمة الأردنية «عمان».

وناقشت الاجتماعات تنفيذ مشروعات التعاون الثلاثي في العديد من المجالات، تنفيذًا لتوجيهات قادة مصر والأردن والعراق في اجتماعاتهم المتعددة لتعزيز المصالح المشتركة.