الأربعاء 07 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كوريا الشمالية تحذر من رد أكثر عدوانية على التدريبات الكورية الجنوبية الأمريكية

كيم كونج- أون
كيم كونج- أون

حذرت كوريا الشمالية من أنها ستصعد ردها العسكري على التدريبات المستمرة بالذخيرة الحية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

ووفقًا لما ذكرته شبكة "كيه. بي. إس. وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية، الأربعاء، أصدرت هيئة الأركان العامة في كوريا الشمالية، التي تعادل هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية التحذير، الثلاثاء، في الوقت الذي طالبت فيه بوقف فوري لما وصفته بـ"إجراء عسكري مستفز من قبل العدو".

جاء التحذير بعد أن أطلقت كوريا الشمالية حوالي عشر قذائف مدفعية في المنطقة العازلة البحرية، في بحر الشرق من مقاطعة "كومجانج" في إقليم "كانجون"، مساء أمس الثلاثاء، بعد حوالي ست ساعات من إطلاق حوالي 90 طلقة في نفس المنطقة، من مقاطعة "كوسونج" بالإقليم.

وأمس الثلاثاء يمثل اليوم الثاني على التوالي، الذي تطلق فيه بيونج يانج قذائف هاون على المناطق العازلة، في أعقاب إطلاق 130 طلقة مدفعية في الحدود البحرية الشرقية والغربية أمس الأول الإثنين.

​كوريا الشمالية​ هيئة الأركان العامة في كوريا الشمالية التدريبات الكورية الجنوبية الأمريكية تحذير رد أكثر عدوانية ذخيرة حية

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