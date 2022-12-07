الأربعاء 07 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

حقوق النواب: اللجنة في حالة انعقاد دائم لتفعيل وحدات حقوق الإنسان بالجامعات

اجتماع لجنة حقوق
اجتماع لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب مع رؤساء الجامعات

شددت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب  طارق رضوان، على أنها في حالة انعقاد دائم  لتفعيل وحدات حقوق الإنسان عمليًا والتأكيد على إعداد الكوادر البشرية المؤهلة للتعامل مع الطالبات والطلبة، منوهة بأنها ستعقد عدد من اللقاءات مع  جامعات مصر العامة والخاصة في هذه الصدد. 

جاء ذلك خلال اجتماع  لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، برئاسة  النائب طارق رضوان، رئيس اللجنة، بحضور رؤساء جامعات القاهرة، والإسكندرية وعين شمس وحلوان وبنها، لمناقشة مفهوم حقوق الانسان ودور الجامعات في نشر ثقافة حقوق الانسان.

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وأكد النائب طارق رضوان على أهمية ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان، من خلال خلق لغة حوار إيجابي بين الطالب والأستاذ ورؤساء الجامعات، لافتاً إلى التطلع لأجيال قادرة على تحقيق فارق إيجابي لصالح بلادهم.

وأضاف رضوان أن الجامعات المصرية قدمت الكثير ولكن يجب ترسيخ مفهوم حقوق الإنسان استنادًا على المحاور الأربع المنظمة للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. هذا بجانب البحث العلمي والعمل الأكاديمي، والاهتمام بالتدريب والتثقيف ورفع قدرات الطلاب لتنمية الدراية والوعي الكافي حول القضايا الهامة التي تمس حقوق الإنسان. ومن ناحية أخرى، التأكيد على الجامعات تطبيق أكواد الإتاحة داخل الجامعات وخلق مناخ صديق لجميع الطلاب وبصفة خاصة الطلاب ذوي الإعاقة.

ومن جانبهم أكد رؤساء الجامعات الحضور على أنه يوجد مقرر "حقوق الانسان" يدرس منذ عام 2014 ثم أصبح مقرر "القضايا الاجتماعية" . ويعد المقرر من متطلبات التخرج المنصوص عليه من المجلس الأعلى للجامعات ومن ضمن هذه القضايا حقوق الانسان، مكافحة الفساد، محو الامية، العنف ضد المرأة، والتحرش. وبالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة هناك التزام من كافة الجامعات بتوفير أكواد الاتاحة، فلدينا رمبات مجهزة وأجهزة تعويضية وكافة سبل التيسير لهم.

وفي نهاية الاجتماع،  أكدت اللجنة على اهمية تطبيق رؤية وأهداف ومراحل تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان كونها الإطار المنظم للعمل الحقوقي في مختلف المجالات الحياتية.

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النائب طارق رضوان الوطنية لحقوق الانسان اجتماع لجنة حقوق الانسان حقوق الإنسان بمجلس النواب مجلس النواب وزير الخارجية وحدات حقوق الإنسان اجتماع لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب مع رؤساء الجامعات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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