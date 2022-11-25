السبت 26 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

أمين سر «حقوق إنسان النواب» يستنكر بيان الاتحاد الأوروبي

النائب محمد مطر
النائب محمد مطر
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استنكر محمد تيسير مطر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، محاولات بعض الجهات والمنظمات الأجنبية لتشويه صورة مصر فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان، مستندين في ذلك لمعلومات غير صحيحة، ودون التدقيق في حقيقة ما يجري على أرض مصر.

وقال مطر، إنه يمكن الاستدلال على تلك المغالطات في بيان البرلمان الأوروبي، والذي تضمن أن مصر تطبق قانون الطوارئ منذ عام ٢٠١٧، وفي الحقيقة أنه تم إيقاف العمل بقانون الطوارئ منذ أكتوبر ٢٠٢١، وذكر البيان أن مصر تطبق عقوبة الإعدام على الأطفال، بينما قانون الطفل المصري يحظر حظرًا مطلقا إعدام الأطفال أو سجنهم المؤبد أو المشدد، ولا توجد حالة واحدة لإعدام طفل مصري.

وأضاف مطر، أن مصر حريصة دومًا على تطبيق كل ما ورد في نصوص الدستور والاتفاقات الدولية، وأبدت مدى اهتمامها بملف حقوق الإنسان، من خلال إصدار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، إضافة إلى العديد من المشاريع التنموية وتشكيل لجنة عفو رئاسية، وإنشاء مراكز تأهيل وإصلاح تتوافق مع المعايير الدولية.

وشدد على رفضنا لنشر الأكاذيب حول الأوضاع في مصر، ونشجب كل المحاولات المغرضة لتشويه صورة مصر أو محاولة النيل منها.

الاستراتيجية الوطنية البرلمان الاوروبى النائب محمد تيسير مطر المنظمات الأجنبية المعايير الدولية المشاريع التنموية

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