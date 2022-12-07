غدا.. كنيسة التوحيد تقيم جنازة بطريركها بمشاركة وفد من «الأرثوذكسية»

تقيم كنيسة التوحيد الأرثوذكسية الإريترية، غدًا الخميس، صلاة تجنيز مثلث الرحمات أبونا كيرلس الأول بطريرك كنيسة التوحيد الأرثوذكسية الإريترية، والتي ستقام في كاتدرائية السيدة العذراء بأسمرة.

ويشارك في الجنازة، الوفد الكنسي الذي كلفه البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، بالسفر إلى العاصمة الإريترية أسمرة، لتمثيل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في تقديم العزاء والمشاركة في صلوات تجنيز مثلث الرحمات أبونا كيرلس الأول بطريرك كنيسة التوحيد الأرثوذكسية الإريترية، والتي ستقام غدٍ الخميس في كاتدرائية السيدة العذراء بأسمرة.

وقال القمص موسي إبراهيم، المتحدث الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيان له: أنه يتكون الوفد الكنسي من أصحاب النيافة الأنبا باخوم مطران سوهاج والمنشاة والمراغة، الأنبا توماس مطران القوصية ومير، والأنبا بيمن مطران نقادة وقوص، والراهب القس كيرلس الأنبا بيشوي مدير مكتب قداسة البابا، والراهب القمص أنجيلوس النقادي.

ورحل قداسة البطريرك أبونا كيرلس الأول يوم الجمعة الماضي عن عمر ناهز 96 سنة، ونعاه قداسة البابا والمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وجاء نص البيان كالتالي: «الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ومجمعها المقدس برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، تودع على رجاء القيامة، قداسة البطريرك أبونا كيرلس الأول بطريرك كنيسة التوحيد الأرثوذكسية الإريترية، الذي رقد في الرب امس، بعد حياة مديدة كرس خلالها نفسه لله ولكنيسته المقدسة، نطلب تعزيات الروح القدس للمجمع المقدس للكنيسة الإريترية وللآباء الكهنة والشمامسة والرهبان والراهبات، ولشعب الكنيسة، كما نتقدم بخالص العزاء للحكومة الإريترية وللشعب الإريتري الشقيق».

وكنيسة التوحيد الإرترية هي كنيسة أرثوذكسية شرقية، كانت في البدء جزء من كنيسة التوحيد الأرثوذكسية الإثيوبية، واعترف البطريرك الإثيوبي بإستقلالها عقب استقلال إريتريا عن إثيوبيا عام 1993.

وتتشارك معها بالإيمان الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والكنيسة السريانية الأرثوذكسية والكنيسة الأرمنية الأرثوذكسية، والكنيسة الأرثوذكسية في الهند، ونالت كنيسة التوحيد الأرثوذكسية الإريترية استقلالها الذاتي عام 1993.