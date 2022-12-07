روسيا تدرس حظر مبيعات النفط لبعض الدول ردا على السقف السعرى

تدرس روسيا الآن ثلاثة خيارات، لمواجهة سقف السعر الذي فرضته القوى الغربية على النفط الروسي، حيث تدرس حظر مبيعات النفط لبعض الدول، ووضع حد أقصى للخصم الذي ستبيع به خامها.

ووفقًا لما نقلته صحيفة فيدوموستي، اليوم الأربعاء، فقد دخل الحد الأقصى للسعر البالغ 60 دولارًا للبرميل، الذي وضعته دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا، حيز التنفيذ يوم الإثنين، في محاولة لتقليص قدرة روسيا على تمويل حربها في أوكرانيا.

وردًا على ذلك، يفكر الكرملين والحكومة الروسية في حظر مبيعات النفط لجميع الدول التي أيدت هذا السقف، حسبما ذكرت فيدوموستي نقلًا عن مصدرين مجهولين مقربين من الحكومة.

المفوضية الأوروبية: سقف سعر النفط الروسي سيكون قابلا للتعديل مع الوقت

سبق وصرحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن سقف سعر النفط الروسي المنقول بحرًا سيكون قابلًا للتعديل مع الوقت.

وقالت فون دير لاين، في تصريحات صحفية: "وافق الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع وشركاء عالميون آخرون اليوم على وضع سقف لسعر النفط الروسي المنقول بحرًا".

وأشارت فون دير لاين إلى أن ذلك سيؤدي إلى خفض عائدات روسيا بشكل كبير، وسيساعد على استقرار أسعار الطاقة العالمية، مما سيفيد بلدان الأسواق الناشئة في جميع أنحاء العالم، مؤكدة أنه سيتم تعديل هذا السقف مع مرور الوقت، وفقًا لما نقلته وكالة نوفوستى الروسية.

فاينانشيال تايمز: الدول الأوروبية زادت وارداتها من الغاز الروسي بنسبة 41%

كما قالت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية، بأن الدول الأوروبية زادت وارداتها من الغاز المسال الروسي بنسبة 41% بين يناير وأكتوبر مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وذكرت الصحيفة البريطانية، أن حجم الغاز الطبيعي المسال الذي تم تسليمه من روسيا في الأشهر العشرة الأولى من عام 2022 بلغ 17.8 مليار متر مكعب.