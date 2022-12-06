براتب يبدأ من 3000 جنيه.. «القوى العاملة» تعلن عن فرص عمل للفتيات

أعلنت مديرية القوى العاملة ببني سويف، بالتعاون مع مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر تنظيم ملتقى توظيف بالمحافظة بفرعي ناصر والواسطي.

وسيتم تنظيم الملتقى بفرع ناصر، الثلاثاء 13 ديسمبر الجاري وذلك بمقر الفرع بشارع شجرة الدر، في الساعة 10 صباحًا.

في حين أنه سيتم تنظيم الملتقى بفرع الواسطي، يوم الأربعاء الموافق 14 ديسمبر الجاري، وذلك بمقر الفرع بشارع بورسعيد (الوكالة)، أمام محطة الواسطي، في تمام الساعة 10 صباحًا.

وتتضمن الوظائف المتاحة، منسقة ميدانية، وذلك للإناث فقط، على أن تكون المتقدمة لتلك الوظيفة لديها القدرة على العمل الميداني (outdoor)، وأن تكون حاصلة على مؤهل عالٍ أو فوق متوسط أو متوسط، وتقيم بالنطاق الجغرافي للمنطقة المرشحة للعمل بها.

وتتميز الوظائف المتاحة، براتب 3000 جنيه ببداية التعيين، وتوفير حوافز، وتأمين صحي عام وخاص، وتأمينات اجتماعية، وفرص للترقي، وثيقة تأمين على الحياة، ومواعيد عمل من 9 صباحًا، وحتى 4 عصرًا، وإجازة الجمعة والسبت.

وعلى من يرغب في الاستفسار الاتصال على 01280434414، أو01024956781، والتسجيل من خلال الرابط

https://forms.gle/rw3E6HWXuKJrAPvJA:

على جانب آخر، أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة بني سويف، بالتعاون مع مؤسسة نهضة بني سويف، وبالشراكة مع هيئة إنقاذ الطفولة (برنامج قرية متعلمة)، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف.

وتتضمن الوظائف المتاحة:

1- مدير لمشروع (قرية متعلمة)، خبرة في مجال التنمية وتنفيذ المشروعات التنموية لا تقل عن خمس سنوات.

2- منسق التعليم المجتمعي وتكنولوجيا التعليم، خبرة لا تقل عن 5 سنوات في التعليم وخاصـة "بالتعليم المجتمعي".

3- منسق تعليم الكبار وما بعد التعلم وتمكين المرأة، خبرة لا تقل عن 5 سنوات في تعليم الكبار ومعالجة قضايا الأمية بين الكبار.

4- منسق المشاركة المجتمعية، خبرة لا تقل عن 5 سنوات في العمل التنموي المجتمعي بالمنظمات غير الحكومية.

5- منسق المتابعة والتقييم، خبرة في مجال التنمية وعمل المشروعات التنموية لا تقل عن خمس سنوات.

6- محاسب للمشروع، خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال المحاسبة ويفضل بالمنظمات غير الحكومية.

7- محاسب مساعد للمشروع، خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال المحاسبة ويفضل بالمنظمات غير الحكومية.

8- مساعد إداري ومشتريات، خبرة مماثلة في المشروعات الممولة من الجهات المانحة الدولية.

9- عامل خدمات مساعدة.