الأربعاء 07 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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تفاصيل استخراج موبايل من معدة سجين بالدقهلية

استخراج موبايل من
استخراج موبايل من معدة سجين بالدقهلية

 كشفت الدكتورة أسماء جميل، استشاري الكبد والجهاز الهضمي والمناظير بجامعة المنصورة، عن تفاصيل نجاح أطباء باطنة المنصورة في استخراج هاتف من معدة شاب كان قد ابتلعه قبل شهرين بالسجن، الأمر الذي تسبب في متاعب كثيرة له. 

وقالت خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة "cbc"، إن المريض ابتلع الموبايل منذ شهرين، إذ إنه سجين في الدقهلية وحاول من خلال ابتلاعه الموبايل لتهريبه بعد ذلك، ولكم حيلته لم تفلح وشعر بآلام في البطن.

وأضافت: "الشاب وضع ورق سولفان وجل كثيرًا لكي يستطيع ابتلاعه بسهولة ونزوله للمريء والمعدة، وحاول خلال الشهرين الماضيين إخراجه لكنه لم يستطع، ما أدى لشعوره بآلام كبيرة في المعدة، وكان يتناول الطعام بصعوبة".

وأكملت: "بعد ذلك أجرى المريض أشعة فوجدوا التليفون داخل المعدة، وحاولوا إخراجه بالمنظار خارج مستشفى جامعة المنصورة، لكن الموضوع كان صعبًا لأن حجم الموبايل كان كبيرًا، كما أن المنظار قد يستغرق وقتًا طويلًا، ورجح الكثيرون بأن يجري جراحة أفضل وأسهل للطبيب لكن أصعب للمريض".

وتابعت: "المريض جاء في النهاية لدينا في مستشفى الباطنة التخصصي في وحدة المناظير بجامعة المنصورة كمحاولة أخيرة قبل الجراحة، والحمد لله خلال ساعة ونصف الساعة كانت المحاولات صعبة وأخذت جهدًا كبيرًا من فريق العمل استطعنا استخراج الموبايل بأمان وبعد ربع ساعة المريض استطاع القيام بممارسة حياته الطبيعية".

سجين الدقهلية هاتف استخراج معدة شاب استشاري الكبد

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