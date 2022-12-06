الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

غدًا.. أبوالعلا يعقد ندوة تقليل المخاطر والطريق إلى الإقلاع

أيمن أبو العلا
أيمن أبو العلا

يعقد الدكتور أيمن أبوالعلا، عضو مجلس النواب، ندوة حول التوعية بمخاطر التدخين، وذلك في إطار حملة، "معًا من أجل الثقافة الصحية" تحت شعار (تقليل المخاطر والطريق إلى الإقلاع) وذلك غدًا بأحد فنادق الجيزة.

تتضمن الندوة مناقشة مخاطر التدخين وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان وطرح طرق الوقاية وكيفية الإقلاع عنه.

وسبق أن أطلق النائب الدكتور أيمن أبو العلا حملة موسعة للتوعية الصحية تحت عنوان "معًا من أجل ثقافة صحية"، في مؤتمر صحفي، مؤكدًا أن الحملة ستركز بشكل رئيسى على التوعية بالظواهر الصحية السلبية المنتشرة في المجتمع المصري، وعلى رأسها خطر الإفراط في تناول المسكنات، ومرض السكر ومضاعفاته، والتدخين وأضراره وخطورة استخدام التبغ المُسخن كبديل للتدخين، إضافة إلى العادات الغذائية السيئة وأمراض السمنة، والجروح وكيفية التعامل معها.

شدد أبوالعلا على أن الحملة لا تتقاطع إطلاقا مع المبادرات الرئاسية في مجال الصحية، قائلًا: نسعى لأن تكون الحملة جزءا من المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، لافتاً إلى أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، تناول حديثا لحل الأزمة السكانية التي تأكل الأخضر واليابس، لاسيما وأننا نعاني من موروثات خاطئة فيما يتعلق بالإنجاب، وهو ما يستدعي ثقافة صحية تقضي على تلك الموروثات الخاطئة.

وأشار إلى أن فعاليات حملته ترتكز على نشر ثقافة الوعي الصحي، كما أن الباب مفتوح أمام المجتمع المدني وكافة الجهات للمشاركة وكذلك جميع المواطنين، مشددًا: "الوقاية خير من العلاج هو مبدأ في منتهى الأهمية لتجنب مخاطر تناول الأدوية دون استشارة طبيب، مؤكدا أن الوعي ضروري لأن الأمر جد خطير".

استخدام التبغ الثقافة الصحية العادات الغذائية السيئة الصحة العامة بمخاطر التدخين مجتمع المدني مخاطر التدخين

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فلسفة التعمير

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