«السياحة» تشدد على تطبيق الفنادق قرار الحد الأدنى من أسعار الإقامة

أعلنت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، تلقي خطاب من وزارة السياحة والآثار حول تطبيق الحد الأدنى مقابل‬ خدمة الإقامة بالمنشآت الفندقية بأي من أنواعها، فى‬ ‫المنشآت الفندقية الخاضعة لأحكام قانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم 8 لسنة 2022.

وأشارت الغرفة، فى منشور تم تعميمه على كافة شركات السياحة، إلى أنه تم تطبيق القرار الوزارى رقم 306 لسنة 2021

الذى تم إجراؤها للعمل به بداية من نوفمبر الماضى، بما يتضمنه هذا القرار من إحكام ‫الحد الأدنى لمقابل خدمة الإقامة (بأى من أنواعها) للفرد في الليلة الواحدة بالمنشآت الفندقية الخاضعة لأحكام‬ القانون المذكور، لتكون ‬الفنادق الخمس نجوم تصل سعر الإقامة بها فى الليلة لـ50 دولارا أمريكيا، والفنادق الأربع نجوم تصل سعر الإقامة بها فى الليلة لـ40 ‬‬ ‬دولارا أمريكيا أو ما يعادلها.



أما ‬الفنادق الثلاثة نجوم، فتصل سعر الإقامة بها فى الليلة لـ30 ‬دولارا أمريكيًا أو ما يعادلها‪‬، والفنادق النجمتان تصل سعر الإقامة بها فى الليلة إلى 20‬ دولارا أمريكيا أو ما يعادلها و‬الفنادق النجمة الواحدة تصل سعر الإقامة بها فى الليلة إلى 10 دولارات أمريكية أو ما يعادلها‪.‬‬

وأوضحت الغرفة أن وزارة السياحة والآثار ستقوم بالدفع بلجان التفتيش لمتابعة التزام المنشآت الفندقية بتطبيق الحد الأدنى‬ لأسعار الإقامة الفندقية واتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة تجاه المنشآت الفندقية المخالفة‪.‬‬



يشار إلى أن قرار رفع الحد الأدنى من أسعار الإقامة بالمنشآت الفندقية يهدف للارتقاء بمستوى الخدمات الفندقية المقدمة للنزلاء والحفاظ على سمعة المقصد المصرى، وخاصة فى ظل ما قامت به وزارة السياحة والآثار مؤخرا بإعادة تقييم المنشآت الفندقية، وفقاً لمعايير التصنيف HC " Hospitality Criteria "، الذى يسعى بالوصول بالفنادق المصرية إلى مصاف العالمية.