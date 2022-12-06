الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

البرتغال يضاعف تقدمه على سويسرا بهدف بيبى فى كأس العالم

البرتغال
البرتغال

تقدم منتخب البرتغال على نظيره سويسرا بهدف ثانٍ، في اللقاء المقام بين الفريقين مساء اليوم الثلاثاء في ثُمن نهائي كأس العالم 2022 بقطر.

 

الهدف الثاني للبرتغال سجله المدافع المخضرم بيبي في الدقيقة 33 برأسية قوية من ركنية نفذها برونو فيرنانديز.

 

ويجلس كريستيانو رونالدو قائد الفريق على دكة البدلاء لأول مرة في البطولة، كما يقود الهجوم جونزالو راموس مهاجم بنفيكا ويجاوره جواو فيليكس وبيرناردو سيلفا.

تشكيل البرتغال.. رونالدو احتياطيًا.. وفيليكس يقود الهجوم أمام سويسرا

حراسة المرمى: دييجو كوستا

خط الدفاع: دييجو دالوت، روبن دياز، بيبي، رافائيل جيريرو

خط الوسط: كارفيليو، برونو فيرنانديز، أوتافيو

خط الهجوم: بيرناردو سيلفا، جونزالو راموس، جواو فيليكس

ويتطلع منتخب البرتغال بقيادة كريستيانو رونالدو لتحقيق الفوز في مباراة الليلة من أجل التأهل للدور ربع النهائي والذي غابوا عنه خلال آخر 3 نسخ من البطولة، إذ كانت آخر مشاركة للبرتغال في ربع النهائي بعام 2006، والتي احتل فيها المنتخب البرتغالي المركز الرابع.

فيما يغيب منتخب سويسرا عن الدور ربع النهائي منذ نسخة عام 1954، وتأهل لدور الـ16 في نسخ أعوام 1994، 2006، 2014، 2018.

البرتغال سويسرا بيبى ثمن نهائي كأس العالم 2022 بقطر

رئيس التحرير

وائل لطفي

فلسفة التعمير

الأكثر قراءة

تاجر ذهب يفجر مفاجأة بشأن موعد انخفاض الأسعار

منتجات التموين تتصدر معرض «فوود أفريكا» للصناعات الغذائية

رفع 85 طن مخلفات وإزالة حالتي تعد على أراضي زراعية بالمنيا (صور)

لسد العجز.. محافظ مطروح يوجه بتكثيف عمل سيارات المياه على مدار الساعة

قصر الأمير محمد على فى المنيل.. هنا الجمال المصرى

خناقة لقاحات كورونا.. سباق موديرنا وبيونتك وفايزر على حقوق براءة الاختراع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

جابرييل جارسيا ماركيز الصحفى

كريم فرغلى

السباحة بين أهوال اللجوء

ماجد حبته

القمم العربية الصينية

د. القس صفوت البياضى

مصر الفرعونية.. والفلسفة الإغريقية

بسنت حسن

الحوار الوطني.. الطريق الثالث

مؤمن المحمدي

طريق جرة

منى رجب

جشع بعض التجار.. والتلاعب بالأسعار

عبدالوهاب داود

ماذا تراقب الكاميرات فى «أتيليه القاهرة»؟

صور

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

الرئاسة الفلسطينية: من حق أى مواطن الذهاب إلى الجنائية الدولية لمحاكمة الاحتلال

بعد الاتفاق.. ماذا تعنى الصلاحيات التى سيمنحها نتنياهو لـ"سموتريتش" فى الحكومة؟

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى مناطق متفرقة بالضفة الغربية