البرتغال يضاعف تقدمه على سويسرا بهدف بيبى فى كأس العالم

تقدم منتخب البرتغال على نظيره سويسرا بهدف ثانٍ، في اللقاء المقام بين الفريقين مساء اليوم الثلاثاء في ثُمن نهائي كأس العالم 2022 بقطر.

الهدف الثاني للبرتغال سجله المدافع المخضرم بيبي في الدقيقة 33 برأسية قوية من ركنية نفذها برونو فيرنانديز.

ويجلس كريستيانو رونالدو قائد الفريق على دكة البدلاء لأول مرة في البطولة، كما يقود الهجوم جونزالو راموس مهاجم بنفيكا ويجاوره جواو فيليكس وبيرناردو سيلفا.

تشكيل البرتغال.. رونالدو احتياطيًا.. وفيليكس يقود الهجوم أمام سويسرا

حراسة المرمى: دييجو كوستا

خط الدفاع: دييجو دالوت، روبن دياز، بيبي، رافائيل جيريرو

خط الوسط: كارفيليو، برونو فيرنانديز، أوتافيو

خط الهجوم: بيرناردو سيلفا، جونزالو راموس، جواو فيليكس

ويتطلع منتخب البرتغال بقيادة كريستيانو رونالدو لتحقيق الفوز في مباراة الليلة من أجل التأهل للدور ربع النهائي والذي غابوا عنه خلال آخر 3 نسخ من البطولة، إذ كانت آخر مشاركة للبرتغال في ربع النهائي بعام 2006، والتي احتل فيها المنتخب البرتغالي المركز الرابع.

فيما يغيب منتخب سويسرا عن الدور ربع النهائي منذ نسخة عام 1954، وتأهل لدور الـ16 في نسخ أعوام 1994، 2006، 2014، 2018.