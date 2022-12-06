رئيس الأسقفية يعزي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في وفاة الأنبا داود

قدم الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية التعازي لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية في وفاة الأنبا داود أسقف إيبارشية المنصورة وتوابعها.

وقال رئيس الأساقفة: باسمي وباسم قساوسة وشعب الكنيسة الأسقفية ننعى خادمًا أمينًا وأسقفا مخلصًا خدم إيبارشية المنصورة لمدة 20عاما بعد أن قضى فى حياة الرهبنة ما يزيد عن 32 عاما.

وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الجمعة، صوم الميلاد المجيد وذلك لمدة 43 يومًا تنتهي ليلة عيد الميلاد المجيد، والتي تحل في 7 يناير 2023.

وتتكون مدة صوم الميلاد المجيد من 43 يومًا، وينتهي دائمًا في 29 كيهك أي 7 يناير، وهذه المدة تشمل 40 يومًا تصومها الكنيسة الأرثوذكسية لاستقبال ميلاد المسيح، كما صامها موسى 40 يومًا قبل أن يتسلم كلمة الله المكتوبة، بالإضافة إلى 3 أيام تذكار معجزة نقل جبل المقطم، والتي حدثت في وقت القديس سمعان الخراز، في عهد البابا إبرام ابن زرعه السرياني البطريرك الـ62. يأتي ذلك تذكارًا للأيام الثلاثة التى صامها الأقباط لله فى أمر جبل المقطم، فى القرن العاشر الميلادى، والتى انتهت بنقل الجبل، فحفظ الأقباط هذا التذكار شهادة للتاريخ.

ويعد صوم الميلاد المجيد صومًا من أصوام الدرجة الثانية، والذي يسمح فيه بأكل السمك، ماعدا يومي الأربعاء والجمعة. وخلال صوم الميلاد المجيد تقيم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صلوات القداسات اليومية، بالإضافة إلى إقامة أكثر من قداس لمشاركة أكبر قدر ممكن من الأفراد في قداسات الصوم.

وخلال صوم الميلاد المجيد تعلن الأديرة عن إغلاق أبوابها أمام الزوار، وذلك كعادة الرهبان والراهبات حيث يقومون بإغلاق أبواب الأديرة ومنع استقبال الزوار، وذلك لحاجة رهبان الأديرة لقضاء خلوة صوم الميلاد، على أن تفتح أبوابها أمام الزوار صباح عيد الميلاد المجيد.