تحذير من «الدواء» بشأن استعمال أدوية السكر لعلاج السمنة أو فقدان الوزن

حذرت هيئة الدواء المصرية من استعمال أدوية السكر، لعلاج السمنة أو فقدان الوزن؛ نظرا لأنها قد تحدث آثاراً جانبية بالغة السوء؛ إذا تم تناولها بجرعات كبيرة، أو تم تناولها مع عقاقير أخرى لعلاج فقدان الوزن.



كما حذرت الهيئة من شراء الأدوية بغرض التخسيس من خلال الإعلانات التي يتم الترويج لها على وسائل التواصل الاجتماعي؛ حيث قد تتسبب تلك الأدوية في أضرار صحية كثيرة، لأنه من الصعب على المواطنين اكتشاف العبوات المقلدة؛ نظرا للتشابه الشديد في الشكل الظاهري لها مع المستحضر الأصلي. ​​​



وتؤكد هيئة الدواء المصرية أهمية اتباع تعليمات الطبيب أو الصيدلي الخاصة باستخدام الأدوية والمستحضرات الصيدلية، كما توصي باستشارة الصيدلي في كل ما يتعلق بالطريقة الآمنة السليمة لاستخدام الدواء؛ فالصيدلي هو الخبير الأول بالطرق الآمنة لاستخدام الدواء.



كانت اللجنة الدائمة لصياغة مسودة دستور الأدوية المصري، قد عقدت تاسع جلساتها؛ لمناقشة صياغة دستور الأدوية المصري، بحضور الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، وباقي أعضاء اللجنة من أساتذة الجامعات المصرية، والخبراء بعدد من الجهات والمؤسسات الحكومية، وكذلك عدد من المختصين بهيئة الدواء المصرية.



خلال الاجتماع، تم استعراض ومناقشة المستجدات الخاصة بإصدار المونوجرافات الدستورية وغير الدستورية من مختلف المجموعات (الخامات الدوائية– المستحضرات البشرية – المستحضرات البيطرية – المستحضرات العشبية)، واستعراض المستجدات الخاصة بأعمال المراجعة الفنية من قبل المختصين بالهيئة، بالاستعانة بعدد من الخبراء.



كما تناول الاجتماع أهم ما جاء في زيارة وفد دستور الأدوية الأمريكي برئاسة الدكتور رونالدو فيرزينشي، المدير التنفيذي لدستور الأدوية الأمريكي، لهيئة الدواء المصرية.



يأتي هذا في إطار توجه الدولة المصرية نحو دعم وتوطين صناعة الدواء بمصر، ووضع الأطر والسياسات والاستراتيجيات الداعمة لسوق الدواء.