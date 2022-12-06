الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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استشاري نفسي: الحروب والأزمات تتسبب في اضطرابات نفسية للمواطنين

اضطرابات نفسية
اضطرابات نفسية

قال الدكتور محمد المهدي، استشاري الطب النفسي بجامعة الأزهر، إن أزمة كورونا كشفت أن الجانب النفسي تأثر كثيرًا لدى الناس ولكن بدرجات متفاوتة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مطروح للنقاش"، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن منظمة الصحة العالمية عندما أجرت دراسات وجدت أن أي أزمات أو كوارث الكل يتأثر بها وأن 22% من الناس وسط الأحداث يصابون باضطرابات نفسية تحتاج للعلاج مثل القلق والاضطرابات والصدمة.

وتابع أننا نحتاج للنظر على الناس وقت الأزمات حتى في الضغوط الاقتصادية يوجد فئات هشة لا تتحمل الأزمة  لأنها تجاوز حدود احتمالهم ويحتاجون لرعاية نفسية، مشيرًا إلى أننا نحتاج استكشاف هؤلاء الناس الذين لديهم مناعة نفسية ضعيفة وكذلك كبار السن والنساء أكثر من الرجال ومن يعيشون في وحدة، ويوجد أشياء تقدم على المستوى الاجتماعي العام من دعم مالي وتكافل، وأخرى على المستوى المهني المتخصص.

وأشار إلى أن منظمة الصحة العالمية رصدت أن الدول العربية لم يكن فيها نظم الرعاية الصحية النفسية التي تقدم للناس خاصة الدول التي بها حروب مثل سوريا والعراق ولهذا تم إقامة مؤسسات للرعاية النفسية.

استشاري الطب النفسي اضطرابات نفسية منظمة الصحة العالمية ازمات حروب الصحية النفسية

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