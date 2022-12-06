الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

البابا فرنسيس: العمل الطوعى قوة الكنيسة وأحد أبعاد رسالتها

كنيسة
كنيسة

وجه البابا فرنسيس رسالة فيديو إلى متطوعي اليوم العالمي للشباب، بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للمتطوعين من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ويأتي ذلك بمناسبة الاحتفال في 5 ديسمبر باليوم الدولي للمتطوعين من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية. 

ووجه قداسة البابا فرنسيس رسالة فيديو إلى متطوعي اليوم العالمي للشباب الذي سيُعقد في لشبونة العام القادم.

وفي بداية حديثه قال الأب الأقدس إن من بين أكثر ما تأثر به في بعض الكنائس التي زارها قوة العمل الطوعي. وأضاف أنه صحيح أن هناك الأسقف والكهنة والراهبات والعلمانيين، إلا أن العمل الطوعي شيء آخر، إنه الخروج من الأشكال النمطية والانطلاق من أجل السير بشيء ما إلى الأمام، وأعطى البابا فرنسيس مَثل العمل الطوعي مع المرضى ووصف العمل الطوعي بنعمة من الله ودعا المتطوعين إلى الالتزام بهذا العمل بقوة.

وشدد على أن العمل الطوعي كقوة الكنيسة وأحد أبعاد رسالتها الإنسانية.

ثم ختم البابا فرنسيس رسالته إلى متطوعي اليوم العالمي للشباب واصفا إياهم بقوة الكنيسة وأحد أبعاد رسالتها، حيث يواصلون من خلال نشاطهم الطوعي الكثير من أعمال الكنيسة. شجع قداسته بعد ذلك المتطوعين على السير قدما بدون خوف، وشكرهم على ما يميز كل متطوع ومتطوعة من سخاء ثم باركهم سائلا إياهم أن يُصلوا من أجله.

وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الجمعة، صوم الميلاد المجيد وذلك لمدة 43 يومًا تنتهي ليلة عيد الميلاد المجيد، والتي تحل في 7 يناير 2023. 

وتتكون مدة صوم الميلاد المجيد من 43 يومًا، وينتهي دائمًا في 29 كيهك أي 7 يناير، وهذه المدة تشمل 40 يومًا تصومها الكنيسة الأرثوذكسية لاستقبال ميلاد المسيح، كما صامها موسى 40 يومًا قبل أن يتسلم كلمة الله المكتوبة، بالإضافة إلى 3 أيام تذكار معجزة نقل جبل المقطم، والتي حدثت في وقت القديس سمعان الخراز، وذلك في عهد البابا إبرام ابن زرعه السرياني البطريرك الـ62. 

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