الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

هيئة مكتب اتحاد العمال تبحث انضمام نقابة العاملين بالإسعاف

اتحاد عمال مصر
اتحاد عمال مصر

عقدت هيئة مكتب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة محمد جبران رئيس الاتحاد اجتماعاً مشتركا مع عدد من أعضاء النقابة العامة للعاملين بهيئة الإسعاف المصرية، تم فيه التشاور حول انضمام النقابة لعضوية الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، تأكيداً لدورهم الوطني الفاعل في خدمة المجتمع.

صرح الدكتور وائل سرحان رئيس النقابة العامة للعاملين بهيئة الإسعاف، التي تضم نحو 30 ألف عضو على مستوى الجمهورية، بأن النقابة العامة تحترم التشريعات الوطنية والدولية منذ تأسيسها عام 2013، وتوفيق أوضاعها في ضوء تطبيق قانون النقابات العمالية وحرية حق التنظيم رقم 2013 لسنة 2017، وأن الهيئة شاركت في انتخابات الدورة النقابية السابقة والحالية، التي بدأت من يوليو الماضي لمدة 4 سنوات قادمه من خلال 37 لجنة نقابية.

شارك في الإجتماع كل من هشام المهيري النائب الأول، وعبدالمنعم الجمل نائب رئيس الإتحاد العام، وهشام رضوان أمين الصندوق، وأشرف الدوكار أمين الصندوق المساعد، ومحمد عبد ربه الأمين العام المساعد.

وكان قد ثمن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة محمد جبران، موافقة هيئة التأمينات الاجتماعية بإدراج عمال النقل البري ضمن مظلمة التأمين الصحي.
وقال «جبران»، إن هذا الإجراء يعد خطوة يسعى الاتحاد العام ونقاباته التابعة لتوفيرها لجميع العاملين، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد بحث الترتيبات لمد مظلة التأمين الصحي لكل فئات العمالة غير المنتظمة.
وقال رئيس اتحاد العمال في بيان له، اليوم الثلاثاء: عمال مصر يتوجهون بالشكر للقيادة السياسية وللرئيس عبدالفتاح السيسي، مجددين له العهد على مواصلة العمل والإنتاج لخدمة وطننا.
ومن جانبه أكد أشرف الدوكار، رئيس النقابة العامة لعمال النقل البري، أن النقابة العامة للنقل البري، تلقت اليوم الثلاثاء، خطابا من هيئة التأمينات الاجتماعية يفيد بأن الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2020، ينص علي إدراج عمال النقل البري وأصحاب السيارات تحت مظلة القانون رقم 148 لسنة 2019، وأن الهيئة هي الجهة المنوط بها تحصيل اشتراكات التأمين الصحي الخاصة بتأمين المرض وإصابات العمل.
وتابع رئيس نقابة النقل البري، أنه بحلول مطلع العام المقبل، سيكون قد تم بالفعل تطبيق التأمين الصحي على جميع العاملين بالنقل البري، مضيفًا أنه سيتم في أسرع وقت إنهاء ترتيبات قاعدة البيانات الخاصة بالعاملين في القطاع والتنسيق مع الهيئة بشأنها، لضمان استفادة الجميع بمظلة التأمين الصحي
وتوجه «الدوكار» بالشكر للقيادة السياسية على رعايتها للطبقة العاملة، والتكليفات المستمرة بتخفيف الأعباء عن عمال مصر ومنهم العاملون بالنقل البري.

الاتحاد العام لنقابات عمال مصر محمد جبران هيئة الإسعاف المصرية المجتمع الجمهورية

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر فوق الجميع

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