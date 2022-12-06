الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الجنايات تعاقب 4 متهمين بالسجن المشدد فى سرقة بالإكراه بسوهاج

حبس
حبس

أصدرت محكمة جنايات سوهاج في حكمها الصادر بتاريخ اليوم الثلاثاء، حكما يقضي بمعاقبة 4 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامهم بسرقة المجنى عليه "ع.م و"ع.ر" بالإكراه تحت تهديد السلاح، بدائرة مركز المنشاة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبدالعزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز المنشاة عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من المجني عليه، مفاده أنه أثناء سيره في الطريق العام مستقلين التوك توك فوجئ بالمتهمين ينزلون من سيارة ربع نقل حاملين أسلحة نارية وعصا شوم، واستولوا منه على متعلقاته والتوك توك بالإكراه وتحت تهديد السلاح، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

ارتكاب الواقعة السجن المشدد 10 سنوات التوك توك ب المشدد 10 سنوات المستشار حمدى عبد العزيز القبض على المتهمين محكمة جنايات سوهاج

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