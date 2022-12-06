الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2023 ومواصفات ورقة الامتحان

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني  تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2023 ومواصفات ورقة الامتحان،  في مؤتمر صحفي عقد نهاية شهر نوفمبر الماضي، أجاب خلاله وزيرالتربية والتعليم عن كافة الاسئلة التى يرغب الطلاب وأولياء الأمور عن معرفتها حول الامتحانات، وعرض مواصفات ورقة الامتحان وطرق التصحيح الجديدة.

ومع استمرار بحث طلاب الصف الثالث الثانوي عن تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2023 ومواصفات ورقة الامتحان تعرض «الدستور» تفاصيلها في السطور التالية:

تفاصيل امتحانات الصف الثالث الثانوي 

حددت وزارة التربية والتعليم تفاصيل امتحانات الصف الثالث الثانوي نهاية نوفمبر الماضي، وقال رضا حجازي وزير التربية والتعليم أنه سيتم إجراء امتحانات الثانوية العامة بنظام الأوبن بوك، وسيتم توزيع كتيب المفاهيم؛ ليستعين به الطلاب أثناء الامتحان، وسيتم تسليم الطالب كراسة أسئلة وبابل شيت وكراسة أخرى للإجابة عن الأسئلة المقالية، مع استمرار التعريب كما كان في العام الدراسي الماضي.

رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023 والمستندات المطلوبة من الطلاب

تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2022/2023 وتوزيع الدرجات

وسيتم تصحيح امتحانات الثانوية العامة  بشكل إلكتروني بعيدًا عن العنصر البشري وذلك بنظام الـrubrics، وستكون الدرجة التي يحصل عليها طالب الصف الثالث الثانوي  موزعة على الإجابة أي أن كل جزء يجيب عنه الطالب مخصص له درجة، مضيفًا أنه سيتم عمل مسح ضوئي (scan) لصورة ورقة إجابة الطالب عن الأسئلة المقالية على سيستم التصحيح وإرسالها لاثنين من المصححين؛ لثبات ودقة التصحيح.

مواصفات ورقة الامتحان 

أعد مواصفات ورقة الامتحان الصف الثالث الثانوي  المركز القومي للامتحانات، بحيث تشتمل الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد MCQ وعودة الأسئلة المقالية القصيرة Short Essay بنسبة لا تتعدى 15% وفق طبيعة كل مادة دراسية، موضحًا أن عدد الأسئلة ستكون مثل العام الماضى، مع زيادة عدد الأسئلة المخصص لها درجة واحدة.

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جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2023

وستتيح وزارة التربية والتعليم إتاحة نموذج امتحان تدريبي لطلاب الثانوية العامة على موقع الوزارة بعد  انتهاء امتحانات نصف العام الدراسي الاول ، كما سيتم إتاحة روابط لكل المواد الدراسية ذات الصلة لكل الموضوعات والمفاهيم الأساسية لمساعدة الطلاب على اتقان عملية التحصيل من خلال مصادر متعددة ولكنها محددة ومتمركزه حول الموضوعات والمفاهيم الأساسية لكل مادة دراسية.

الثانوية العامة الصف الثالث الثانوي امتحانات لتربية والتعليم مواصفات ورقة الامتحان كتيب المفاهيم

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