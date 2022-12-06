أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2023 ومواصفات ورقة الامتحان، في مؤتمر صحفي عقد نهاية شهر نوفمبر الماضي، أجاب خلاله وزيرالتربية والتعليم عن كافة الاسئلة التى يرغب الطلاب وأولياء الأمور عن معرفتها حول الامتحانات، وعرض مواصفات ورقة الامتحان وطرق التصحيح الجديدة.

ومع استمرار بحث طلاب الصف الثالث الثانوي عن تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2023 ومواصفات ورقة الامتحان تعرض «الدستور» تفاصيلها في السطور التالية:

تفاصيل امتحانات الصف الثالث الثانوي

حددت وزارة التربية والتعليم تفاصيل امتحانات الصف الثالث الثانوي نهاية نوفمبر الماضي، وقال رضا حجازي وزير التربية والتعليم أنه سيتم إجراء امتحانات الثانوية العامة بنظام الأوبن بوك، وسيتم توزيع كتيب المفاهيم؛ ليستعين به الطلاب أثناء الامتحان، وسيتم تسليم الطالب كراسة أسئلة وبابل شيت وكراسة أخرى للإجابة عن الأسئلة المقالية، مع استمرار التعريب كما كان في العام الدراسي الماضي.

وسيتم تصحيح امتحانات الثانوية العامة بشكل إلكتروني بعيدًا عن العنصر البشري وذلك بنظام الـrubrics، وستكون الدرجة التي يحصل عليها طالب الصف الثالث الثانوي موزعة على الإجابة أي أن كل جزء يجيب عنه الطالب مخصص له درجة، مضيفًا أنه سيتم عمل مسح ضوئي (scan) لصورة ورقة إجابة الطالب عن الأسئلة المقالية على سيستم التصحيح وإرسالها لاثنين من المصححين؛ لثبات ودقة التصحيح.

مواصفات ورقة الامتحان

أعد مواصفات ورقة الامتحان الصف الثالث الثانوي المركز القومي للامتحانات، بحيث تشتمل الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد MCQ وعودة الأسئلة المقالية القصيرة Short Essay بنسبة لا تتعدى 15% وفق طبيعة كل مادة دراسية، موضحًا أن عدد الأسئلة ستكون مثل العام الماضى، مع زيادة عدد الأسئلة المخصص لها درجة واحدة.

وستتيح وزارة التربية والتعليم إتاحة نموذج امتحان تدريبي لطلاب الثانوية العامة على موقع الوزارة بعد انتهاء امتحانات نصف العام الدراسي الاول ، كما سيتم إتاحة روابط لكل المواد الدراسية ذات الصلة لكل الموضوعات والمفاهيم الأساسية لمساعدة الطلاب على اتقان عملية التحصيل من خلال مصادر متعددة ولكنها محددة ومتمركزه حول الموضوعات والمفاهيم الأساسية لكل مادة دراسية.