مران الأهلى| أيمن أشرف ينتظم فى التدريبات الجماعية قبل مواجهة غزل المحلة

انتظم أيمن أشرف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية، اليوم، بعد تعافيه بشكل كامل من الإصابة التي تعرض لها خلال الفترة الماضية.

وشارك أيمن أشرف في التقسيمة الجماعية التي أقيمت، اليوم، بصورة طبيعية، بعد خضوعه لبرنامج تأهيلي داخل النادي خلال الفترة الماضية عقب الفحوصات ‏الطبية التي أجراها في النمسا.

وتأكدت جاهزية أيمن أشرف للمشاركة في المباريات الفترة المقبلة من الناحية الطبية بعد جاهزيته بشكل كامل.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق غزل المحلة على ملعب الأخير، والمحدد لها، غدًا الأربعاء، في إطار منافسات دوري رابطة الأندية المصرية.