حبس 6 أشخاص بتهمة الاعتداء على طاقم مستشفى إيتاي البارود

قرر المستشار أحمد ماجدى، مدير نيابة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، برئاسة المستشار الدكتور أحمد التهامي، المحامي العام لنيابات جنوب دمنهور، سكرتارية محمد سمك، حبس المتهمين بالاعتداء بالضرب على عدد من الطاقم الطبي بمستشفى إيتاي البارود المركزي 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كما قررت جهات التحقيق تكليف المختص بعمل فيش وتشبيه للمتهمين مع إرفاق صحيفة سوابقهم ويراعي التجديد في الموعد القانوني.

والمتهمون هم “رامي رضا أبو جاموس، أحمد عبدالعليم أبو جاموس، سناء عبد العليم أبو جاموس، شيماء رضا أبو جاموس، نرمين رضا أبو جاموس، محمد جلال النمر”.

وشهدت محافظة البحيرة واقعة مؤسفة إثر قيام 6 أشخاص بالتعدى على طاقم طبى بمستشفى إيتاى البارود، وذلك أثناء وجودها داخل الاستقبال برفقة مريض مصاب باختناق أثر وقوع حريق داخل جرن خاص بتخزين قش الأرز بقرية ششت الانعام التابعة لدائرة المركز، وتم ضبط المتهمين وجارى تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة.

كانت تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة برئاسة اللواء أحمد خلف، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من مدير مستشفى ايتاى البارود يفيد بوقوع تعد على الأطقم الطبية المتواجدة داخل استقبال مستشفى ايتاى البارود، ما أدى إلى إصابة طبيب و4 من التمريض وفرد أمن بالمستشفى وجميع الحالات مستقرة.

وقال الدكتور هاني جميعه، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، إن عددا من أهالي مصاب بحالة اختناق جراء نشوب حريق بإحدى قرى مركز إيتاي البارود، فور وصولهم لمستشفى إيتاي البارود المركزي مساء أمس، قاموا بالتعدي على عدد من الطاقم الطبي بالمستشفى دون وجه حق.