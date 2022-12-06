الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

مطرانية إرموبوليس تحتفل بتذكار القديس نيقولاوس العجائبي الجمعة

نيقولا انطونيو
نيقولا انطونيو

أعلن مركز كنيسة الروم الأرثوذكس في بيان احتفال مطرانية إرموبوليس (طنطا) وتوابعها بتذكار القديس نيقولاوس العجائبي، أسقف ميرا، يوم الجمعة 9 ديسمبر 2022، في الكنيسة المُسماة باسمه في مدينة طنطا.

ويرأس القداس الإلهي المطران نيقولا أنطونيو، متحدث الكنيسة الرسمي ووكيلها للشؤون العربية ومطران الإيبارشية.

وذكرت صفحة إيبارشية أبوقرقاص للأقباط الكاثوليك أنه تحت رعاية الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، اختتمت تساعية الدعوات، بكنيسة السيدة العذراء، بالبربا.

جاء ذلك بمشاركة الأب بيشوي حبيب، راعي الكنيسة، والأب بطرس خلف، راعي كنيسة أم النور، ببلنصورة، والشماسين مينا القمص، ووسيم عادل، مسؤولي لجنة الشباب والدعوات بالإيبارشية.

شارك أيضاً عدد من الأخوات الراهبات، وكنائس غرب أبوقرقاص. 

بدأ اليوم الختامي بكلمة من راعي الكنيسة، ثم قدّم فريق كورال العائلة المقدسة، بملوي مجموعة من الترانيم الروحية حول الدعوة، كما استمع الحضور لعدد من الخبرات المتنوعة. واختتم اليوم بصلاة تساعية الدعوات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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