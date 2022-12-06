محافظ المنوفية يتابع تبطين ترعة «الأنجب».. و55 مشروعا جديدا بأشمون

تفقد اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، أعمال رصف وتطوير محور الطريق الدائرى بمدينة أشمون وذلك ضمن أعمال الخطة الإقتصادية والإجتماعية للعام المالى 2022/2023 للوقوف على حجم الأعمال المنفذة وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة، جاء ذلك خلال جولته الميدانية الموسعة بمركز ومدينة أشمون لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات التنموية والخدمية الجارى تنفيذها بنطاق مركز ومدينة أشمون، رافقه المهندس حمدي شوقي وكيل وزارة الري والموارد المائية بالمحافظة، المهندسة وفاء صبحي، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون.

وتابع المحافظ الأعمال التحضيرية لرصف المحور الجديد بداية من ميدان الخالدين وحتى كوبرى الغرباوى بطول (1.5)كم، حيث من المقرر رصف الطريق وتوسعته (إتجاهين) وتم الإنتهاء من تركيب البلدورات وبلاعات الأمطار ورفع مطابق الصرف الصحى وجارى إنشاء الجزيرة الوسطى وتوريد وفرد طبقة الأساس تمهيدا لبدء أعمال الرصف ، ووجه المحافظ الشركة المنفذة بتطوير ورفع كفاءة ميدان الخالدين ضمن أعمال التطوير لإضفاء المظهر الحضارى والجمالى، مؤكداً أهمية المحور الجديد في تحقيق السيولة المرورية اللازمة كونه طريق حيوى وهام يربط قرى مركز أشمون بطريق (21) أشمون /سمادون وصولا للطريق الإقليمى، مشدداً على القائمين بالأعمال بتسريع وتيرة العمل لتحقيق نقلة نوعية بمستويات الإنجاز مع الإلتزام بالمواصفات والمعايير الفنية المقررة.

فيما تابع المحافظ أعمال قطع الفرمة بشارع مجمع المواقف (امتداد شارع الثورة) بداية من امتداد كوبرى الغرباوى وحتى كوبرى شرف بطول (350) م، حيث تم الإنتهاء من أعمال ترفيق الشارع من تركيب خطوط الصرف الصحى وتوصيلات الغاز الطبيعى تمهيداً للبدء في الرصف.

وأكد رئيس المدينة على أن العمل جارى على قدم وساق بكافة الشوارع المدرجة بخطة الرصف الجديدة بواقع (11) شارع بنطاق المدينة بقيمة إستثمارات تقدر بـ(87) مليون جنيه لتحقيق السيولة المرورية اللازمة.

هذا وتابع محافظ المنوفية أعمال تبطين ترعة جنابية الأنجب بقرية شما بمركز أشمون بطول ( 6كيلو و 250 متر ) كم وبتكلفة (22) مليون جنيه، وذلك ضمن المشروع القومى لتأهيل وتبطين المجاري المائية والترع بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث تم الإنتهاء من تنفيذ (3كيلو و500 متر) وجاري أعمال تدبيش الأحجار والصبة الخرسانية بنسبة إنجاز تقارب (50%) وتخدم قرى الأنجب وسمادون وشما، ووجه المحافظ برفع نواتج التبطين أولا بأول وتسوية وتمهيد الطريق المجاور للترعة لتسهيل الحركة المرورية.

هذا وأوضح وكيل وزارة الرى والموارد المائية أن إجمالي أعمال التبطين التي يتم تنفيذها بمركز أشمون بلغ 55 مشروعا بمجموع أطوال تقدر بـ(221) كم بنسبة تنفيذ (70%)، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من (21) مشروع وجارى نهو الأعمال بـ (8) مشروعات لخدمة المساحات الزراعية وزيادة إنتاجيتها وتحقيق نقلة حضارية وبيئية ورفع الحياه المعيشة للمواطنين.

فيما تفقد المحافظ الأعمال الإنشائية بمحطة معالجة طهواى بقرية شما والمقامة على مساحة (7) أفدنة وبتكلفة (120) مليون جنيه، واستمع لشرح تفصيلى عن الموقف التنفيذى للمحطة والتى تعمل بطاقة إستيعابية تقدر بـ (10) ألاف م3/ساعة تنفيذ شركة (جاما)، حيث جارى أعمال مبنى الكهرباء والمدخل والمصافى وحوض التهوية (1) وأحواض تركيب وطلمبات الحمأة والتلامس وجارى إستكمال أعمال المبانى بالمحطة ومن المقرر نهوها في شهر أبريل المقبل.

هذا وتفقد المحافظ أعمال إنشاء مجمع المواقف النموذجى بمدينة أشمون والمقام على مساحة (3) أفدنة وبسعة (231) سيارة بتكلفة ما يقرب من (16) مليون جنيه تنفيذ الهيئة العامة للأبنية التعليمية ومن المقرر نهو المشروع بنهاية ديسمبر الجارى ، وسيضم الموقف (18) محل و(4) ورش ودورات مياة وخزان حريق أرضى وغرف للأمن والإدارة.

وأوضح رئيس المدينة أنه جارى الانتهاء من إنشاء وتطوير (9) مواقف نموذجية ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى (الكوادى - جريس - سمادون- سنتريس - شطانوف - دلهمو - قورص- شنشور- شما) لتطوير الخدمات بالريف المصرى، ووجه المحافظ بتسريع الأداء والالتزام بكافة المواصفات والمعايير الفنية لضمان الانتهاء منه وفق التوقيتات المقررة، مشيراً إلى أن الهدف من إقامة المشروع إحداث سيولة مرورية والحدمن الزحام وتحسين جودة الخدمات المقدمة لأهالينا بمركز أشمون.