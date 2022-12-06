الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ قنا يكرم موظفيين بالمراكز التكنولوجية لتعلمهم لغة الإشارة

المراكز التكنولوجية
المراكز التكنولوجية

كرم اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، موظفى الشبابيك الأمامية بالمراكز التكنولوجية التابعة للوحدات المحلية لمدن المحافظة التسعة الذين شاركوا في الدورة التدريبية لتعلم أساسيات لغة الإشارة التى نظمتها وحدة حقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية النور للمكفوفين على 4 مستويات خلال الفترة من 30 أغسطس إلى 11 سبتمبر الماضي، جاء ذلك بحضور حسام حمودة، سكرتير عام المحافظة، وأحمد يوسف مدير وحدة التحول الرقمي بالمحافظة ،وحمادة بدوي رئيس وحدة حقوق الإنسان، ونجاح يس الرئيس التنفيذي لجمعية النور للمكفوفين. 


وقال محافظ قنا، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، إنه تم تكريم 22 موظفا من العاملين بالمراكز التكنولوجية الذين شاركوا في الدورة التدريبية بواقع 2 موظف من كل مركز تكنولوجى على مستوى مراكز المدن، بالإضافة إلى موظفين من إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام، كما تم منح شهادة تقدير لرئيس وحدة حقوق الإنسان، والرئيس التنفيذي لجمعية النور للمكفوفين تقديرا لجهودهم.

كما دعا الداودى المتدربين إلى ضرورة نقل خبراتهم إلى زملائهم في العمل لكي تعم الفائدة على جميع العاملين، مؤكدا أن إلمام موظفي الإدارات الخدمية بلغة الإشارة أصبح من المتطلبات الضرورية لتيسير تقديم الخدمات لذوى الإحتياجات الخاصة ترسيخا لمبادئ حقوق الإنسان، خاصة في ظل التحول إلى منظومة الخدمات الحكومية التي تعتمد على خدمة الشباك الواحد، مشيرًا إلى أن تواجد موظفين قادرين على تفسير وفهم تلك الفئات يساهم بشكل كبير في الارتقاء بمنظومة الخدمات الحكومية، باعتبارها الهدف الرئيسي لكافة مؤسسات الدولة، خاصة أن المشاركون فى التدريب اكتسبوا مهارات جديدة تمكنهم من التعامل مع المواطنين من الصم والبكم بسهولة ويسر.

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