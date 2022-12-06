«جئناكم بالحب»..الطريقة الجازولية تشارك في مولد الإمام الرفاعي

أعلنت الطريقة الجازولية الشاذلية، إحدى أكبر الطرق الصوفية فى مصر، عن مشاركتها فى مولد الإمام أحمد الرفاعي بعد فترة توقف استمرت 3 سنوات كاملة، بسبب جائحة كورونا، بعد أن أعلن مجلس الوزراء السماح بعودة الفعاليات الصوفية من جديد لتقام كافة الفعاليات والأنشطة الصوفية فى جميع أنحاء الجمهورية.

وتشارك الطريقة الجازولية فى الفعاليات بحضور شيخها مرشد الطريقة السيد سالم جابر الجازولي، الذى إعتاد على المشاركة فى احتفالات وفعاليات مولد الإمام الرفاعي.

وأوضح الشيخ طارق ياسين الرفاعي شيخ عموم الطريقة الرفاعية بمصر والعالم الإسلامي، إن احتفالات المشيخة بمولد الشيخ أحمد الرفاعي، تنطلق يوم الجمعة الموافق 30 ديسمبر الجاري عقب صلاة الجمعة، وتستمر حتى يوم الجمعة 6 يناير المقبل بدون موكب، وجاري استخراج التصاريح اللازمة طبقا لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء.

- فعاليات مولد الرفاعي

وأضاف «شيخ الرفاعية» أن الليلة الأولى من الاحتفال تتضمن الحضرة المجمعة لأبناء الطريقة الرفاعية، عقب صلاة الجمعة بمسجد الإمام الرفاعي كما هو معتاد سنوياً، ثم حضرة الطريقة الضيفية الخلوتية وشيخها الدكتور محمود أبوعلي عقب صلاة العشاء.

والليلة الثانية يوم السبت 31 ديسمبر، تقام حضرة الطريقة الجازولية الشاذلية وشيخها الدكتور سالم جابر الجازولي عقب صلاة العشاء، ويوم الأحد 1 يناير المقبل، تقام حضرة الطريقة الدسوقية المحمدية، وشيخها الدكتور جمال مختار علي الدسوقي عقب صلاة العشاء.

وفى الليلة الرابعة يوم الاثنين 2 يناير، تقام حضرة الطريقة البيومية الأحمدية وشيخها أحمد حامد فضل عقب صلاة العشاء، وفى الثلاثاء 3 يناير، جمع جموع الرفاعية بساحة المسجد، عقب صلاة العصر مباشرةً، ثم حضرة الطريقة الحامدية الشاذلية وشيخها الحسين حامد سلامة الراضي عقب صلاة العشاء.

أما الليلة السادسة الأربعاء 4 يناير، جمع جموع السادة الرفاعية بساحة المسجد عقب صلاة العصر مباشرةً، ثم المؤتمر الرئيسي للمولد الرفاعي عقب صلاة المغرب مباشرةً داخل المسجد كالمعتاد، يليه حضرة الطريقة البرهامية وشيخها أشرف علي عاشور عقب صلاة العشاء.

وفى الليلة السابعة الخميس 5 يناير، جمع جموع السادة الرفاعية الختامي بساحة المسجد بمشاركة الطريقة العروسية الشاذلية لشيخها فكري العروسي، عقب صلاة العصر مباشرةً، ثم حضرة الطريقة الصديقية الشاذلية وشيخها فضيلة الدكتور علي جمعة عقب صلاة العشاء.

وتتضمن الليلة الختامية للاحتفال بمولد الرفاعي، الجمعة 6 يناير، تقام حضرة الطريقة الجعفرية وشيخها محمد صالح عبدالغني صالح الجعفري عقب صلاة العشاء.

ويقيم أبناء الطريقة احتفالاتهم المعتادة من مجالس الذكر والعلم، وإطعام الطعام بالسرادقات والخدمات المقامة على مدار الأسبوع بحي الخليفة.