الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 16 سنة لتاجر مخدرات في تهمتين بينهما شروع بقتل ضابط

جريدة الدستور

قضت محكمة جنايات الزقازيق في الشرقية، برئاسة المستشار محمد عبدالرحمن عبدالسلام، بمعاقبة شاب بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه؛ لاتهامه بالشروع في قتل ضابط شرطة وإطلاق عيار ناري صوبه حال ضبطته بتهمة حيازة مخدر الهيروين.

كما حُكِم عليه السجن المشدد 10 سنوات عن تهمة الاتجار بالمخدر.

تعود أحداث القضية رقم 6035 لسنة 2022 جنايات مركز شرطة كفر صقر، عندما قررت جهات التحقيق إحالة المتهم عبده. أ. ع. م. ع- 30 سنة، إلى محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بإحراز جوهر مخدر الهيروين بقصد الاتجار والشروع في قتل المجني عليه الملازم أول «محمد. خ» عمدًا من غير سبق إصرار أو ترصد، وما أن ظفر به حتى أطلق صوبه عيار ناري قاصدًا من ذلك إزهاق روحه، إلا أنه خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو حيدته عن هدفه وإصابته بغير مقتل في الساعد الأيمن.

جاء في أمر الإحالة أن المتهم استعمل القوة والعنف مع موظف عام، وهو المجني عليه الملازم أول «محمد. خ»، ليحمله بغير حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته حال حمله سلاح ناري - فرد خرطوش-.

محكمة جنايات الزقازيق الشرقية معاقبة الشروع في قتل ضابط شرطة مخدر الهيروين

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