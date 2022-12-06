الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

استقرار المعدن النفيس.. سعر جرام الذهب الان في مصر

الذهب
الذهب

استقرت أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم عند نفس الحدود السعرية التي سجلها أمس، ليستقر الذهب عيار 21 – أكثر أعيرة الذهب تداولًا في السوق المصري-، بيع 1,780 جنيه شراء 1,830 جنيه، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر جرام الذهب الان في مصر .

سعر الذهب اليوم 

مع الارتفاعات القياسية التي سجلتها أسعار الذهب أمس الأحد أوقفت بعض منصات تداول الذهب عبر الإنترنت، نشر حركة أسعار الذهب بالأسواق المحلية، وعادت المنصات اليوم لنشر أسعار الذهب وجاءت كالتالي: 

بعد ارتفاع أسعار الذهب.. 4 بدائل مناسبة لشبكة العروس

«شعبة الذهب» تكشف أسباب جنون الأسعار خلال 4 شهور

  • الذهب عيار 24:      بيع 2,034 جنيه شراء 2,091 جنيه
  • الذهب عيار 22:      بيع 1,865 جنيه شراء 1,917 جنيه
  • الذهب عيار 21:      بيع 1,780 جنيه شراء 1,830 جنيه
  • الذهب عيار 18:      بيع 1,526 جنيه شراء 1,569 جنيه
  • الذهب عيار 14:      بيع 1,187 جنيه شراء 1,220 جنيه
  • الذهب عيار 12:      بيع 1,017 جنيه شراء 1,046 جنيه
  • الذهب الاونصة:      بيع 63,266 جنيه شراء 65,043 جنيه
  • سعر الجنيه الذهب:    بيع 14,240 جنيه شراء 14,640 جنيه
  • سعر كيلو الذهب :    بيع 2,034,286 جنيه شراء 2,091,429 جنيه

اسعار سبائك الذهب 

وارتفع أسعار الذهب بكافة أعيرته كما ارتفعت اسعار سبائك الذهب أيضًا وعلق هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب بالغرف التجارية قائلًا «لسنا سعداء كتجار بارتفاع بما يحدث في سوق الذهب، موضحًا أن ارتفاع الذهب عالميًا وليس محليًا فقط وأن الذهب بالبورصة العالمية وصل لـ 1800 دولاربعد نشر تقارير من الأسواق الأمريكية خاصة بالبطالة ومعدلات التضخم والتي تسببت في ارتفاع سعر الذهب العالمي  ووصل إلى  1800 دولار، بعدما كان منذ أكثر من شهر لـ 1600 دولار.

وجاءت اسعار سبائك الذهب كالتالي: 

  • سعر سبيكة ذهب وزن جرام نحو 2115 جنيها.

 

  • سبيكة ذهب وزن 5 جرام نحو 10575 جنيها
  •  
  • سبيكة وزن 10 جرام نحو 21150 جنيها.
  •  
  • سبيكة وزن 30 جرام نحو 63450 جنيها.
  •  
  • سبيكة وزن 31 جرام نحو 65565 جنيها
  •  
  • سبيكة وزن 50 جرام نحو 105750 جنيها
  •  
  • سبيكة وزن 100 جرام نحو 211500 جنيها

 

استقرار سعر الدولار وسط وتوقعات برفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة

 

 

 

الذهب عيار 21 عيار 18 الجنية الذهب سبائك الذهب

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر فوق الجميع

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