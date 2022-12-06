استقرار المعدن النفيس.. سعر جرام الذهب الان في مصر

استقرت أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم عند نفس الحدود السعرية التي سجلها أمس، ليستقر الذهب عيار 21 – أكثر أعيرة الذهب تداولًا في السوق المصري-، بيع 1,780 جنيه شراء 1,830 جنيه، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر جرام الذهب الان في مصر .

سعر الذهب اليوم

مع الارتفاعات القياسية التي سجلتها أسعار الذهب أمس الأحد أوقفت بعض منصات تداول الذهب عبر الإنترنت، نشر حركة أسعار الذهب بالأسواق المحلية، وعادت المنصات اليوم لنشر أسعار الذهب وجاءت كالتالي:

الذهب عيار 24: بيع 2,034 جنيه شراء 2,091 جنيه

الذهب عيار 22: بيع 1,865 جنيه شراء 1,917 جنيه

الذهب عيار 21: بيع 1,780 جنيه شراء 1,830 جنيه

الذهب عيار 18: بيع 1,526 جنيه شراء 1,569 جنيه

الذهب عيار 14: بيع 1,187 جنيه شراء 1,220 جنيه

الذهب عيار 12: بيع 1,017 جنيه شراء 1,046 جنيه

الذهب الاونصة: بيع 63,266 جنيه شراء 65,043 جنيه

سعر الجنيه الذهب: بيع 14,240 جنيه شراء 14,640 جنيه

سعر كيلو الذهب : بيع 2,034,286 جنيه شراء 2,091,429 جنيه

اسعار سبائك الذهب

وارتفع أسعار الذهب بكافة أعيرته كما ارتفعت اسعار سبائك الذهب أيضًا وعلق هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب بالغرف التجارية قائلًا «لسنا سعداء كتجار بارتفاع بما يحدث في سوق الذهب، موضحًا أن ارتفاع الذهب عالميًا وليس محليًا فقط وأن الذهب بالبورصة العالمية وصل لـ 1800 دولاربعد نشر تقارير من الأسواق الأمريكية خاصة بالبطالة ومعدلات التضخم والتي تسببت في ارتفاع سعر الذهب العالمي ووصل إلى 1800 دولار، بعدما كان منذ أكثر من شهر لـ 1600 دولار.

وجاءت اسعار سبائك الذهب كالتالي:

سعر سبيكة ذهب وزن جرام نحو 2115 جنيها.