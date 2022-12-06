الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

بعد ارتفاع أسعار الذهب.. 4 بدائل مناسبة لشبكة العروس

بدائل الذهب
بدائل الذهب

ارتفعت أسعار الذهب بشكل جنوني خلال الأيام القليلة الماضية، وأصبح من الصعب بالنسبة لمعظم الشباب المقبلين على الزواج أن يقوموا بشراء الذهب والشبكة من أجل العروس.

وبالنسبة للتقاليد والأعراف المجتمعية فإن شراء الشبكة أمر مسلم به في غالبية المحافظات، لذلك نرصد في التقرير التالي بدائل أخرى يمكنك الاستعانة بها غير الذهب.

الفضة

الفضة من أكثر من المجوهرات المطلوبة، فهي في المرتبة الثانية بعد الذهب من حيث الشعبية، على مدى السنوات الماضية تجاوز إجمالي الاستثمار العالمي في الفضة 8 مليارات دولار، حيث تظل الفضة أحد الأصول الملموسة ذات القيمة الجوهرية.

يعود سبب تقلب أسعار الفضة مقارنة بسعر الذهب، إلى سوقها الأصغر وانخفاض سيولة السوق والتغيرات في الطلب الصناعي.

بشكل عام يتتبع سعر الفضة الذهب ويتم تحليل نسبة سعر الذهب الفضة كثيرًا من قبل المستثمرين والمحللين.

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الذهب الصيني 

الإكسسوارات الصينية رخيصة وأنيقة، وأنماطها متنوعة وأفضل شيء أنها تشبه الذهب تمامًا.

تنتشر محلات بيع الذهب الصيني في حارة اليهود على بعد مسافة قصيرة سيرًا على الأقدام من بازار خان الخليلي السياحي، وهو الحي اليهودي القديم حيث كانت ورش الذهب تصنع التصاميم من فرق الزفاف البسيطة إلى القلائد المتقنة.

لكن العديد من تجار المجوهرات هناك تحولوا إلى بيع الذهب الصيني لتحسين أحوالهم التجارية.

السوليتير 

الماس دائمًا هو مركز الجذب منذ اكتشافه، يحب الناس في جميع أنحاء العالم وخاصة النساء ارتداء الماس في العديد من المناسبات مثل الزواج والخطوبة والذكرى السنوية وما إلى ذلك.

على الرغم من وجود أحجار كريمة أخرى متاحة، إلا أن الماس لا يمكن الاستغناء عنه، كذلك فإن سعره معقول بالنسبة لأسعار الذهب الجنونية الآن.

الذهب المستعمل

يمكنك شراء الذهب المستعمل، وهو منتشر في السوق، عادة ما يكون قديم، لذلك فإن سعره أقل من الذهب الأخر، يمكن أن تجعل العروس تختار منه ما يناسبها.

أسعار الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 6-12-2022 قبل وقف التداول

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رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر فوق الجميع

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