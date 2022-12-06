أسعار الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 6-12-2022 قبل وقف التداول

اضطراب في أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 6-12-2022 تسبب في وقف تسعير المعدن النفيس لدى بعض التجار والمحلات عقب الزيادات المتتالية والمتسارعة في الأسعار بشكل غير مبرر، وذلك وفقًا لتصريحات شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية.

و أرجعت شعبة الذهب الزيادات إلى زيادة الطلب على شراء السبائك والجنيهات الذهبية من قبل المواطنين الراغبين في ضخ مدخراتهم في استثمارات آمنة.

أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء تحديث يومي

ارتفاعات جنونية في أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 6-12-2022، مما أدى إلى موجه من عدم الاستقرار النوعي في أسعار المعدن الأصفر بسبب وجود تلاعب في تحريك الأسعار لمستويات غير مسبوقة، حيث تجاوز سعر جرام الذهب من عيار 21 حاجز الـ 1800 جنيه، وهو الأكثر تداول في السوق المصري، رغم استقرار سعر تداول الأوقية بالبورصة العالمية عند 1797$، مما جعل بعض التجار يعلقون التداول ويرفضون التسعير.

وكان آخر قفزة في سعر المعدن الأصفر بلغت نحو 50 جنيهًا بعد ارتفاع كبير تجاوز الـ140 جنيهًا خلال الساعات الماضية، وذلك خلال قيمة المصنعية ورسوم الدمغة والتي تضاف على سعر القطعة الذهبية وفقًا للقانون والتي تختلف من محل صاغة إلى آخر، وذلك في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ تجارة المعدن النفيس في مصر.



وإليكم أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 6-12-2022 قبل وقف التداول:

سعر جرام الذهب من عيار 24 سجل نحو 2114 جنيهًا.

سعر جرام الذهب من عيار 21 سجل نحو 1850 جنيهًا.

سعر جرام الذهب من عيار 18 سجل نحو 1586 جنيهًا.

سعر جنيه الذهب بلغ قيمته نحو 14800 جنيه.

سعر أوقية الذهب بلغ قيمتها 1797$.

يذكر أن هذه العيارات من معدن الذهب هي الأكثر تداولًا في الأسواق المصرية للمستهلكين، وباقي الأعيرة مثل الـ22 و 12 و 9 غير متداولة في الأسواق المصرية.



وكان قد سجل المعدن النفيس أكبر مكاسب في يوم واحد منذ أكثر من عامين، حيث اخترقت الأسعار الرقم التقريبي البالغ 1800 دولار، جاءت الارتفاعات عقب قرار البنك المركزي المصري بوضع سعر مرن للجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية والعربية في البنوك المصرية.

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