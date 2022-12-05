سعر الدولار اليوم الإثنين 5 ديسمبر 2022 فى البنك المركزي والبنوك المصرية

يبحث الكثير من المواطنين عن سعر الدولار اليوم الإثنين الموافق 5 ديسمبر 2022 فى البنوك المصرية والبنك المركزي المصري عبر المنصات الإلكترونية، حيث يشهد سعر الصرف استقرار نسبي بعدما تجاوز 24 جنيها داخل البنوك التي تعمل في القطاع المصرفي المصري، وذلك خلال جلسة افتتاح التعاملات المصرفية ووفقا للوحة التداول التي تحدث باستمرار.

سعر الدولار اليوم الإثنين فى البنك المركزي المصري

يقدم لكم موقع “الدستور” أسعار الدولار فى البنوك المصرية اليوم الإثنين الموافق ٥ ديسمبر ٢٠٢٢ وذلك في إطار الخدمات المتنوعة للقراء وهى كما يلي:-

سجل سعر الدولار في البنك المركزي نحو ٢٤.٥٢ جنيه للشراء و٢٤.٥٩ جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

وصل الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري إلى ٢٤.٥١ جنيه للشراء و ٢٤.٥٦ جنيه للبيع.

بلغ الدولار نحو ٢٤.٥١ جنيه للشراء و ٢٤.٥٦ جنيه للبيع في بنك مصر.

في البنك التجاري الدولي وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري نحو ٢٤.٥٤ جنيه للشراء و٢٤.٦ جنيه للبيع.



في مصرف أبوظبي الإسلامي سجل سعر الدولار نحو ٢٤.٥٨ جنيه للشراء و ٢٤.٦٠ جنيه للبيع.

في بنك كريدي أجريكول قدر الدولار الأمريكي نحو ٢٤.٥ جنيه للشراء و ٢٤.٦ جنيه للبيع.



في بنك قناة السويس وصل الدولار الأمريكي إلى ٢٤.٤٥ جنيه للشراء و ٢٤.٥٥ جنيه للبيع.

في البنك الأهلي المتحد وصل الدولار الأمريكي إلى ٢٤.٤٧ جنيه للشراء و ٢٤.٥٢ جنيه للبيع.



في البنك الأهلي الكويتي وصل سعر صرف الدولار إلى ٢٤.٥٢ جنيه للشراء و ٢٤.٥٥ جنيه للبيع.

في بنك الإسكندرية سجل الدولار الأمريكي نحو ٢٤.٤٨ جنيه للشراء و ٢٤.٥٥ جنيه للبيع.

في المصرف المتحد وصل الدولار الأمريكي إلى ٢٤.٤٥ جنيه للشراء و٢٤.٥٥ جنيه للبيع.

في بنك إتش إس بي سي وصل الدولار الأمريكي إلى ٢٤.٤٥ جنيه للشراء و ٢٤.٥٥ جنيه للبيع.



في بنك سايب سجل الدولار نحو ٢٤.٤٥ جنيه للشراء و ٢٤.٥٥ جنيه للبيع.

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